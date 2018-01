El libro que destapa las miserias de Donald Trump ya está a la venta

Las amenazas del presidente norteamericano, Donald Trump, y de sus abogados para retrasar el lanzamiento del libro fuego y furia, ha tenido el efecto contrario. La editorial lo ha puesto a la venta este viernes y desde anoche ya hay colas de personas esperando en las principales librerías para obtener su ejemplar.

El libro contiene decenas de entrevistas a personas cercanas al presidente, incluido el que fuera su estratega y jefe de campaña, Steve Bannon. Esto es lo que ha apuntado ya Sarah Sanders, portavoz de la Casa Blanca: "Ese libro contiene numerosos errores, pero no voy a perder mi tiempo ni el de los americanos hablando de un libro que es una completa fantasía y lleno de cotilleos de tabloides", ha afirmado.



El libro, titulado 'Fire and Fury: Inside the Trump White House (Fuego y Furia: Dentro de la Casa Blanca de Trump)', desvela que el presidente tiene pavor a morir envenenado, que su hija Ivanka se burla en privado del pelo de su padre, que su desembarco y el de su marido en Washington es para prepararse como próxima candidata a la presidencia, que su padre no esperaba ganar ni remotamente y fue el primer sorprendido o que critica e insulta a su equipo cuando no están delante.

Al propio Steve Bannon se le atribuyen las acusaciones de traidores a los hijos de Trump por reunirse con abogados rusos. Incluso este libro recoge opiniones de los consejeros del presidente asegurando que Trump no esta mentalmente capacitado para ser el presidente.

Trump, tras estas amenazas de Steve Bannon, ha intentado distanciarse de una figura a la que él mismo trajo como consejero a la Casa Blanca presentándole como un amigo al que admiraba. Parece que el presidente está especialmente indignado con las acusaciones de traición con las que Bannon califica las actuaciones de su hijo al reunirse con oficiales rusos. Del yerno del presidente de EEUU dice que va a significar su ruina política por usar al Deutsche Bank para lavar dinero.

Ante estas revelaciones, un abogado de Donald Trump envió a Steve Bannon una orden de "cese y desista" para que el que fuera asesor del presidente deje de hacer declaraciones que violen el acuerdo de confidencialidad que firmó al convertirse en jefe de campaña a mediados de 2016, y le advirtieron de una posible acción legal inmediata en su contra.

Sorpresivamente, Bannon ha dicho en las últimas horas y en tono conciliador que nada se va a interponer entre él y el presidente, pero desde que dejó la Casa Blanca ha perdido a su mayor garante económico y político, no solo a Trump, sino también a Rebekah Mercer, la que había sido hasta entonces su principal garante financiera.

Bannon ha dicho en una emisora de radio durante una entrevista que Trump seguía siendo "un gran hombre", pero lo que ha dicho en ese libro ha puesto en peligro incluso su puesto en la editorial ultraconservadora Breitbart News. El autor del libro es Michael Wolff, y durante meses ha tenido acceso a funcionarios, consejeros y personal de la Casa Blanca que trabaja directamente con Trump, además de asesores y reuniones de carácter privado.