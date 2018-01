Calendario gastronómico de 2018. /

Acabamos de estrenar el año, así que es probable que tu agenda o tu calendario sigan en blanco, pero ya toca ir señalando aquellos momentos gastronómicos que, de una manera u otra, van a marcar nuestra existencia en los próximos 12 meses: viajes, compras, reuniones, recetas, veladas televisivas... De entrada convendría planificar una escapada a León, la nueva Capital Española de la Gastronomía, y también empezar a plantearse formas de celebrar que 2018 haya sido declarado por la FAO como el Año Internacional de los Camélidos. Eso y lo de siempre, ¡claro!

Enero

Si te has portado bien, los Reyes Magos te habrán dejado lo que pedías: una cafetera, un buen libro de recetas, una cena en ese restaurante al que llevabas tanto tiempo queriendo ir... Pero enero es, sobre todo, el mes en el que todo el mundo se apunta al gimnasio y se pone a dieta, lo cual monopolizará millones de conversaciones de ascensor, de oficina o de salita de estar. Y como último resquicio de la Navidad, este miércoles se emite la final de MasterChef Junior.

El 14 de enero se disputa la final nacional del Concurso Bocuse d'Or y enseguida llegan también tres platos fuertes: FITUR (17-21), Madrid Fusión (22-24) y su apéndice para todos los públicos, el Gastrofestival, que este año volverá a llenar la capital de actividades gastroculturales entre el 20 de enero y el 4 de febrero. Y para los amantes de la alcachofa, en Benicarló (Castellón) se celebra una fiesta en su honor.

Febrero

El mes más frío del año es ideal para reconciliarse con los platos de cuchara y para disfrutar de jornadas gastronómicas como las que en El Burgo de Osma (Soria) le dedican a la matanza. Hay restaurantes que prefieren centrarse en la caza o en las setas y siempre merece la pena visitar alguno de los encuentros dedicados a la cotizadísima tuber melanosporum, como la Feria de la Trufa de Soria (17-18) o el Mercado de la Trufa de Graus (todos los sábados, hasta el 17 de marzo).

Pero el mes más corto del año es también el mes de San Valentín (y sus reservas para dos). También hay quien prefiere cocinar en casa y poner velitas, o simplemente regalar exquisiteces con forma de corazón, pero a partir del 14 de febrero habrá que comer más bacalao porque este año es cuando empieza la cuaresma. Otro de los hitos del mes será la reapertura del danés Noma (15), así como la celebración de dos congresos centrados en las tendencias que ayudan a exploar la rentabilidad de los negocios de hostelería: en Málaga, Gastromárketing (6) y en Madrid, Hospitality Innovation Planet (19-21).

Marzo

Los últimos días de invierno albergarán congresos tan interesantes como la edición coruñesa de BioCultura (2-4) o el Barcelona Beer Festival (16-18), y la llegada de la primavera (20) traerá consigo productos a los que ya les tendremos ganas, como las cerezas, los espárragos, los boquerones... ¡y también las torrijas! Este año la Semana Santa cae entre el 25 de marzo y el 1 de abril: fechas ideales para disfrutar del turismo gastronómico sin demasiado frío ni demasiado calor.

A finales de mes sabremos cómo queda la nueva lista 50 Best de Asia (27) y además, aunque aún no se ha publicado nada al respecto, marzo es un buen mes para estar atento a los posibles estrenos de El Xef (Cuatro) y Chef's Table (Netflix). El día 6 de marzo, además, se cumplirán 60 años de la muerte de Teodoro Bardají.

Abril

Si Madrid protagoniza el interés gastronómico en enero, Barcelona se convierte en la gran protagonista del mes de abril con cuatro argumentos de peso: las monas que los padrinos le regalarán a sus ahijados el lunes de Pascua (2), la llegada de BioCultura al Palau Sant Jordi (3-6), el regreso de la bienal Alimentaria (16-19) y, para Sant Jordi (23), coincidiendo con el Día Mundial del Libro, nueva artillería en formato editorial: recetarios, novelas gastronómicas, ensayos sobre alimentación... También suele ser en abril cuando TVE estrena una nueva edición de Masterchef.

Mayo

El mes de las flores invita a viajar y lo cierto es que la gastronomía ofrece un montón de excusas convincentes. Madrid acoge el Salón de Gourmets (7-10) y también la Feria del Libro (del 26/5 al 11/6), donde siempre firman un montón de autores vinculados al mundo de la gastronomía. Y aunque no hay fechas confirmadas, es en mayo cuando en Ciudad Real se celebra Fenavin, en Lleida el Aplec del Caragol, en Logroño las Conversaciones Heladas y también el Málaga Gastronomy Festival.

El fútbol (y sus correspondientes consumiciones en el bar o peticiones de comida a domilio) aporta también dos fechas muy destacas a lo largo del mes de mayo: un Barça-Madrid de Liga (6) y, en Kiev, la final de la Champions League (26).

Junio

Bilbao se convertirá en la capital mundial de la gastronomía con motivo de la celebración de la gala 50 Best (fecha por confirmar), donde se desvelerá si el título de Mejor Restaurante del Mundo sigue o no en manos del Eleven Madison Park de Nueva York. ¿Será el año de Mugaritz o del Asador Etxebarri? ¿Tiene opciones Azurmendi? ¿Volverá a reinar El Celler de Can Roca? Lo que está claro es que, para bien o para mal, todo el mundo hablará de la polémica lista Restaurant.

Con la llegada del verano (21) las fruterías empezarán a llenarse de melones y sandías, y las televisiones estrenarán nuevos anuncios de gazpacho y cerveza, pero en los mercados, entre compra y compra, se hablará de tres temas destinados a ser trending topic: la operación bikini, la final de la sexta edición de MasterChef y los partidos del Mundial de Fútbol de Rusia, que empieza el día 14.

La Roja llenará terrazas y pondrá a prueba la velocidad de los repartidores de comida a domicilio durante, al menos, tres partidos: Portugal-España (15, 23.00), Irán-España (20, 23.00) y España-Marruecos (25, 21.00). Los foodies a los que no les interese el deporte, que estén atentos a las fechas de celebración del Tast a la Rambla y de la Copa Jerez Forum & Competition.

Julio

Mientras algunos se van de vacaciones y se ponen hasta arrriba de chocos, ensaladilla y mejillones, otros empezarán su maratón de interminables jornadas de trabajo en los bares, restaurantes y chiringuitos de las zonas más turísticas. De fondo, el sabor de los primeros melocotones, las meriendas viendo el Tour de Francia y la oferta (cada vez más gastronómica) de los festivales musicales de verano, con los chefs del cartel del Portamérica (5-7) a la cabeza. Y algunos de los más pequeños, ¡de campamentos gastronómicos!

Agosto

El cambio climático está consiguiendo que la vendimia se adelante cada vez más, pero en agosto, con media España en la playa y la otra media en la piscina, hay que estar atentos a festejos tan populares como la Fiesta de la Sidra de Navia, la Fiesta del Albariño de Cambados, la Fiesta del Pulpo de O Carballiño o la Tomatina de Buñol. Para conseguir mesa en los mejores restaurantes de la costa, conviene reservar. Lo mismo que para disfrutar de los conciertos y las catas del Sonorama Ribera (8-12). ¡Los abonos vuelan!

Septiembre

El 6 de septiembre habrá que felicitar a Karlos Arguiñano por su 70 cumpleaños y la vuelta al cole hará que volvamos a fijarnos en la alimentación de los más bajitos de la casa. ¿Habrá mejorado la epidemia de sobrepeso y obesidad infantil? Para aliviar un poco la crisis posvacacional, es probable que TVE programe una nueva edición de MasterChef Celebrity y, con la llegada del otoño (21) podremos volver a disfrutar de setas, castañas, calabazas y carne de caza. Una buena excusa para disfrutar de la gastronomía de Bilbao, que acoge la feria BioCultura (28-30), y de San Sebastián, en cuyo festival de cine siempre (sección Culinary Zinema) se estrenarán interesantes filmes gastronómicos (21-29).

Octubre

Lo mejor de la cocina vasca podrá verse en San Sebastián Gastronomika (7-10) y, algunos días después (fechas por confirmar) Madrid acogerá una nueva edición de Fruit Attraction. Quizá a estas alturas de año ya sepamos cuando se estrenará El Bulli 1846 (previsto para finales de año) y, en todo caso, habrá que conmemorar dos fechas señaladas: el Día Mundial de la Alimentación (16) y el XV aniversario de la muerte de Manuel Vázquez Montalbán.

Noviembre

El penúltimo mes del año siempre arranca impregnado de aroma a boniatos, castañas y panellets. Los que celebran Halloween volverán a cocinar dulces terroríficos y, en cuanto el termómetro empiece a bajar, alguna crema calentita (de calabaza, por ejemplo). No sabemos si el EnoFestival pondrá fin a su año sabático, pero no fallarán BioCultura Madrid (1-4), el Concurso de Pinchos de Valladolid (fecha por confirmar), una nueva edición del Fòrum Gastronòmic de Girona (18-20), el certamen World Cheese Awards (2) y la presentación de la Guía Michelin 2019.

Pero tampoco hay que olvidarse de las ofertas del Black Friday (23) y del CyberMonday (26), que muchos aprovecharán para adquirir, on line o en la tienda, recetarios, delantales, electrodomésticos...

Diciembre

Los años pasan, pero diciembre sigue igual: publicación de guías gastronómicas, búsqueda de nuevas recetas para Navidad, cenas de empresa, escapadas gastronómicas durante el puente de la Constitución (Bilbao Degusta es siempre un buen destino) y, sí, vuelta a empezar: uvas, cócteles y "Queridos Reyes Magos"...