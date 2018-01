Este es el castigo de YouTube al joven que subió un vídeo junto a un hombre ahorcado

Este martes, YouTube confirmaba a través de su cuenta de Twitter que el vídeo del youtuber Paul Logan, en el que aparecía bromeando junto al cadáver de un hombre ahorcado, tendría sus consecuencias. Apenas un día más tarde, la plataforma ha dado a conocer las primeras sanciones para el youtuber estadounidense, que a día de hoy cuenta con 15 millones de seguidores.

Tal y como ha dado a conocer Polygon, YouTube ha cortado este miércoles cualquier tipo de relación comercial que le unía al popular youtuber. Entre otras cosas, la compañía ha paralizado la película The Thinning: New World Order, en la que Logan Paul iba a ser el protagonista y lo ha sacado del programa principal de anuncios publicitarios de Google.

YouTube rompe con Logan Paul

Por lo tanto, el youtuber estadounidense se queda sin dos fuentes de ingreso importantes. En octubre de 2016, Paul protagonizaba la película The Thinning para YouTube Red, la plataforma de vídeo en streaming de YouTube. Tras su éxito, la compañía decidió desarrollar una secuela de esta película que sería estrenada a lo largo de 2018. No obstante, el proyecto ha sido paralizado tras el escándalo del youtuber y no será retomado hasta nuevo aviso.

Por otro lado, la compañía ha eliminado a Logan Paul de la serie web de YouTube conocida como Foursome y ha eliminado sus canales del programa Google Preferred de YouTube, donde Paul atraía a las grandes marcas, quienes pagaban precios superiores a lo del mercado regular. Por lo tanto, la compañía corta cualquier tipo de relación con YouTube.

Una sanción similar a la de Pewdiepie

La sanción a Logan Paul recuerda a que YouTube impuso al también youtuber Pewdiepie el pasado mes de febrero por sus comentarios antisemitas. La compañía optó por cancelar la segunda temporada del 'reality Show' de youtuber con más seguidores del mundo y retirar su canal del programa Google Preferred: "Hemos decidido cancelar el lanzamiento de la temporada 2 de Scare PewDiePie y eliminaremos el canal PewDiePie de Google Preferred".

Por lo tanto, YouTube se desvincula de Logan Paul a nivel comercial. Sin embargo, todo apunta a que no borrará su canal, que actualmente cuenta con 15 millones de seguidores.