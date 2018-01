El juez prohíbe a Junqueras, Forn y Sànchez ir a los plenos del Parlament

Oriol Junqueras no podrá ir a la constitución del nuevo Parlament el próximo 17 de enero y tendrá que delegar su voto de ahora en adelante: el juez Pablo Llarena ha decidido incapacitar tanto al exvicepresident de la Generalitat como a Jordi Sànchez y a Joaquim Forn para poder ir al Parlament presencialmente a acudir a los plenos, instando a la institución catalana a habilitar los mecanismos para poder delegar el voto. Además, pide a Junqueras que solicite el traslado de cárcel ante Instituciones Penitenciarias.

"No analizamos si procede o no la suspensión de los derechos de representación del señor Junqueras, sino el modo como ha de ejercer esa representación", dice el auto del juez, asegurando que "es evidente que no procede la suspensión de los derechos derepresentación de un parlamentario preso que no ha sido procesado".

El juez recuerda que, precisamente, Junqueras se encuentra en prisión "por el mantenimiento de las funciones de representación" que tenía cuando ocurrieron los hechos, y que permitirle ir a los plenos "desactivaría" ese aseguramiento cautelar. El juez entiende además que no hay garantías de que no vaya a hacer lo mismo si se le permite participar en los plenos: "Es algo que este instructor no percibe con la garantía que reclama el mantenimiento de la pacífica convivencia que precisamente justificó la adopción de la medida cautelar", dice para acordar su incapacidad legal prolongada.

De esta manera, el juez insta al Parlament que a que "habiliten los instrumentos precisos" para que Forn, Junqueras y Sànchez "puedan acceder a su condición de parlamentarios pese a la situación de prisión provisional en la que se encuentran", es decir, sin salir de la cárcel.

EL JUEZ ESTUDIA LA NEGATIVA La Cadena SER avanzaba esta mañana la negativa que ultimaba el juez Llarena a la petición de Junqueras

El juez Llarena ha tomado esta decisión después de que la defensa de Oriol Junqueras solicitase por escrito ser trasladado a la cárcel barcelonesa de Brians-I así como tener permiso para poder acudir a votar a los plenos del Parlament, en particular al del próximo 17 de enero en el que quedará formada la nueva cámara catalana tras los últimos comicios.