El 'Cara al sol' se cuela entre las canciones más virales de Spotify

Los más de 77.000 suscriptores de la lista de Spotify 'Los 50 más virales de España' se han encontrado recientemente con una versión del 'Cara al sol', el himno de la Falange Española de las JONS, entre las canciones más populares del momento. Todo ello gracias a un pico de audiencia que ha permitido el acceso de este tema a la popular lista de reproducción, que varía de forma automática en base a las reproducciones recientes Un remix de menos de dos minutos de duración en el que se puede escuchar la expresión "arriba España" durante varias ocasiones.



Una canción, subida por el usuario Ausonix, que destaca como la cuarta canción más viral del momento gracias a los 11.280 oyentes que han escuchado el tema durante el último mes. De hecho, este tema tan solo es superado por dos canciones de la película 'La Llamada' ('Lo hacemos y y ya vemos' y 'Si esto es fe') y el 'Movimiento Naranja' de Yuawi, la pegadiza canción de un partido político mexicano que está dando la vuelta al mundo.

Las diez canciones más virales, según Spotify. / Spotify

¿Es ilegal?

El Código Penal español no penaliza la utilización de símbolos relacionados el franquismo. Por lo tanto, la versión del 'Cara al Sol' que triunfa en Spotify (que también está disponible en YouTube y Apple Music) no es ilegal. Ni la canción, ni la bandera con el águila de San Juan, que aparece en la portada del álbum de Ausonix.

Hoy me han dicho que un remix de "Cara al sol" estaba en los 50 más virales de Spotify, por favor, si sois usuarios de esta plataforma denunciadlo, cuesta 2 segundos. @SpotifySpain no entiendo que se permita esto. pic.twitter.com/JSGBddp8Bw — Igor Escalona (@igor_89) 18 de enero de 2018

Mientras tanto, el BPjM, el índice controlado por el Gobierno de Alemania en el que se incluye toda clase de material audiovisual que pueda ser dañino para los jóvenes, que es tomado como referencia por Spotify a la hora de retirar canciones, no incluye el 'Cara el sol' como es considerada como dañina. Por lo tanto, esta canción no desaparecerá de la plataforma puesto que no incumple las normas de uso de Spotify.

De 'La Llamada' a Dolores O'Riordan

Ya han pasado varios meses desde que la película 'La Llamada' se estrenara en la gran pantalla. Tras su éxito en el teatro, la obra daba el salto al cine, donde ha recabado críticas muy positivas, quienes han aplaudido la trama de la película y otros aspectos como la banda sonora. De hecho, entre las diez canciones más virales destacan dos que están presentes en la película.

Tras el 'Cara al Sol' se encuentran otras canciones como el nuevo éxito de Enrique Iglesias 'El Baño', 'Me perdí en Madrid', de Yung Beef' y algunas canciones de Dolores O'Riordan y The Cranberries, grupo al que pertenecía la recientemente fallecida O'Riordan como 'Dreams', 'Zombie' u 'Ordinary Day'.