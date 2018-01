Forn renuncia a su acta de diputado

El exconseller de Interior de la Generalitat Joaquim Forn renuncia al acta de diputado del Parlament "por motivos personales y de defensa jurídica", según han informado fuentes del grupo.

La decisión de Forn llega tras la petición de la Fiscalía de mantenerlo en prisión. Tanto Forn como Sànchez, número 2 y 7 respectivamente en la lista de Junts Per Catalunya por Barcelona para las últimas elecciones, solicitaron su libertad al juez Llarena después de declarar el once de enero: una declaración en la que renegaron explícitamente del proceso independentista unilaterial, prometiendo dejar su acta si el futuro Govern volvía a salirse de los límites constitucionales para buscar la independencia de Catalunya y, en el caso de Forn, incluso comprometiéndose a no repetir como conseller de Interior.

Si el Parlament permite que en el pleno de investidura deleguen el voto los encausados en Bélgica y los que están en la cárcel, el bloque independentista contaría con 70 diputados y podría investir al líder de JxCat en primera vuelta.