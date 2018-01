La Fiscalía pide mantener en prisión a Joaquim Forn y Jordi Sànchez

La Fiscalía ha pedido al juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que mantenga en prisión provisional sin fianza al exconseller Joaquim Forn y a Jordi Sànchez. El fiscal Fidel Cadena, después de escuchar sus explicaciones, entiende que persiste el riesgo de reiteración delictiva y que por tanto no deben abandonar las prisiones de Estremera y Soto del Real, respectivamente.

Tanto Forn como Sànchez, número 2 y 7 respectivamente en la lista de Junts Per Catalunya por Barcelona para las últimas elecciones, solicitaron su libertad al juez Llarena después de declarar el once de enero: una declaración en la que renegaron explícitamente del proceso independentista unilaterial, prometiendo dejar su acta si el futuro Govern volvía a salirse de los límites constitucionales para buscar la independencia de Catalunya y, en el caso de Forn, incluso comprometiéndose a no repetir como conseller de Interior.

Explicaciones que no han convencido a la Fiscalía, que entiende que poco o nada ha cambiado a pesar de sus declaraciones de hace dos semanas y pide al juez Llarena que les mantenga en prisión al entender que persiste el riesgo de reiteración delictiva.

Ahora la decisión está en manos del juez Pablo Llarena, que recientemente se opuso a dejarles salir de prisión de forma controlada para acudir a las votaciones del pleno del Parlament, instándoles a delegar su voto y razonando que su mera salida de prisión podría provocar unas revueltas callejeras inevitables. Fuentes de la Fiscalía también afirman que no tienen intención de recurrir la decisión del juez Llarena de no emitir una euroorden de detención contra Puigdemont.