Todo se ha vuelto tan complejo e imprevisible, que sólo tienen sentido las preguntas sencillas e ingenuas. Por ejemplo: ¿qué es lo que pasa?

Carles Puigdemont quiere ser president. Lío de cámaras allá dónde va. Ruta por Europa. El juez del Supremo que le tiene en busca y captura no le manda detener para que no se burle de la justicia. Puigdemont considera que puede mandar desde lejos pero, para una reunión, el president del Parlament tiene que viajar a Bélgica.

La policía rastreó la Cámara catalana por si encontraba escondido a Puigdemont y ahora que amaga con volver, buscará hasta en los maleteros, según el ministro del Interior. La vicepresidenta del Gobierno ha utilizado esta metáfora: uno no puede prometer servir tortilla, huevo frito, escalfado y dejárselo a la gallina para tener un después un pollo, que es lo que Puigdemont dijo que tenía España. No es la mejor semana para las metáforas, que se averió un AVE con Rajoy dentro.

Pero nada perturba al presidente, que no quiere "meterse en eso". Sea eso la igualdad de salarios entre mujeres y hombres, sea eso el partido que él preside. Como en el PP han empezado a pedir cambios, él ha dicho ya que quiere volver a presentarse, que tiene ganas. Por no meterse, no se mete en si Francisco Camps milita o no milita en el partido. Cuando le preguntan eso, Rajoy sonríe con una de esas sonrisas que de lejos se parecen a las de Montoro, capaz de congelar partidas presupuestarias.

¿Qué es lo que pasa? Que Ricardo Costa ha hecho ante el juez una detallada descripción de una época y con tal empacho de escándalos quizá se ha agotado hasta la capacidad de escandalizarse. Pasa todo y aquí no pasa nada. Eso es lo que pasa.