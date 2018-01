Ricardo Costa: "Es cierto que el PP se financiaba con dinero negro"

Tras las revelaciones de Álvaro Pérez, El Bigotes, apuntando al expresidente valenciano Francisco Camps como el inductor de los pagos en b a empresas de la Gürtel, la Audiencia Nacional se ha reanudado este miércoles el juicio a la rama valenciana de la trama con la declaración del exgerente de Orange Market Cándido Herrero.

El exsecretario general del PPCV Ricardo Costa ha confirmado este miércoles que fue el expresidente de la Generalitat Francisco Camps el que decidió contratar con la empresa vinculada a la trama Gürtel Orange Market para organizar los actos de campaña de la elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008.

Además, ha asegurado que fue él, junto con el expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino, los que ordenaron que el PP se financiase "con dinero en negro"para poder sufragar estos comicios. Concretamente, ha detallado cómo se pagó parte de dos mítines de Rajoy en 2007 y 2008 con dinero en B por decisión de Camps, que solicitaba "una serie de complementos" como "fuegos artificiales o una banda de música". Costa ha reconocido que él mismo advirtió a la dirección nacional del PP de esta forma de pago a través de Luis Bárcenas.

El exsecretario general del PP valenciano Ricardo Costa ha pedido perdón tras la confesión: "Soy consciente de lo que estoy diciendo, de las repercusiones que esto va a tener en mí, en mi familia", ha dicho Costa al final de su confesión y antes de someterse a las preguntas de la Fiscalía. "No he denunciado este tipo de actuaciones durante múltiples años de servicio público, y para terminar y someterme a las preguntas del ministerio fiscal, quiero declarar y manifestar mi arrepentimiento y pedir perdón a la sociedad valenciana y española, y en particular a mi familia que sé que va a sufrir consecuencias de todo esto", ha añadido acto seguido.

Rajoy no sabía "nada de todo eso"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado este miércoles, ante las últimas revelaciones en la rama valenciana del caso Gürtel sobre la presunta financiación irregular del PP, que él no sabía "nada de todo eso" y que los entonces cargos de la formación en la Comunitat Valenciana "nunca" lo han reconocido ni se lo han trasladado. Dicho esto, ha subrayado que su partido ha asumido responsabilidades políticas en las urnas y ha hecho "cuanto ha estado" en sus manos: el partido ha hecho su labor "y ahora corresponde a los jueces hacer la suya".

"El señor Camps ha asumido unas responsabilidades políticas que han sido durísimas y creo que no hace al caso que yo esté hablando de lo que hizo el señor Camps, que ya no está en nuestra fuerza política desde hace mucho tiempo", ha afirmado, para reiterar que cuando ha ido a los tribunales "siempre ha sido absuelto" y no hay que darle "vueltas constantemente a eso".