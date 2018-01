El Gobierno quiere impugnar la decisión de proponer a Puigdemont como candidato

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado que el Gobierno recurrirá ante el Tribunal Constitucional la decisión del presidente del Parlament, Roger Torrent, de proponer a Carles Puigdemont como candidato a ser investido presidente de la Generalitat. Sáenz de Santamaría ha explicado que Mariano Rajoy ha tomado esta mañana la decisión de solicitar un informe al Consejo de Estado con este fin.

Sáenz de Santamaría ha argumentado que han propuesto a un señor que "no tiene la plenitud de sus derechos" y ha recordado que Puigdemont "tiene una orden de detención en España": "Uno ha de ser consecuente con sus actos, debemos ser adultos aunque alguno no lo parezca", ha señalado.

El presidente del Parlament catalán, Roger Torrent, se ha reunido esta mañana con los portavoces de todos los grupos parlamentarios. En el encuentro no se ha decidido oficialmente la fecha del debate de investidura de Carles Puigdemont por discrepancias entre ERC y Junts per Catalunya. El PP ya anunció, al igual que el PSOE y Ciudadanos, que recurrirá al Consitucional cualquier intento de investidura no presencial del líder de JuntsXCat.