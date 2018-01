Las redes se vuelcan con un hombre tras romper un objeto valioso para su mujer

Está demostrado que las redes pueden ser maravillosas muchas veces y que pueden ser una herramienta muy útil para encontrar la ayuda que necesitas.

Jorge Mayo López tuvo un pequeño accidente doméstico este sábado que le costó un disgusto. Mientras fregaba los platos, rompió sin querer una taza con un valor sentimental muy grande para su mujer. La taza con un perro impreso, era de 1987 y desde los 6 años, su mujer Eva, la había estado utilizando y no dejaba "que nadie se acercase a ella" según explica Jorge en declaraciones a la Cadena SER.

Aunque nos confiesa que Twitter lo utiliza con muy poca frecuencia, decidió recurrir a esta aplicación para pedir ayuda y que alguien le dijese dónde podía conseguir este utensilio. Ante su sorpresa, más de dos mil personas se hicieron eco de su publicación, ofreciéndole incluso la misma taza. "No me esperaba para nada que tuviese esa repercusión y más cuando yo no utilizo mucho las redes".

La pregunta es, ¿llegó a enterarse su mujer de lo ocurrido?. "Lo publiqué en Twitter aposta porque ella no tiene cuenta" comenta López. "Pero mi primo me mencionó en Facebook con la publicación que yo había puesto en Twitter y como ella si que utiliza Facebook me acabó preguntando sobre lo ocurrido".

A pesar de que Eva le tenía mucho aprecio a su taza de la infancia, no se enfadó. De hecho, Jorge decidió coger la imagen impresa y colocarla en una nueva. "La verdad es que está encantada con esta taza" a pesar el valor sentimental que tenía a la otra.

Hola a todos! Estoy abrumado por toda la ayuda recibida, los ofrecimientos y los datos respecto a la taza, al final, opté por crear de nuevo el diseño y encargar una nueva, me ha llegado hoy y este es el resultado. Millones de gracias a todos. pic.twitter.com/81XmkrLxI5 — Jorge Mayo López (@JorgeMayoLpez) 24 de enero de 2018