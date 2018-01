Torrent aplaza la investidura de Puigdemont, pero lo mantiene como candidato

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha comparecido esta mañana para anunciar que ha decidido aplazar sine die, aunque no desconvocar, la sesión de investidura prevista para las tres de la tarde. "No voy a poner a ningún otro candidato que no sea Puigdemont", ha afirmado Torrent porque "tiene todo el derecho de ser investido".

En una comparecencia institucional ha dicho que Puigdemont saber que la defensa de los derechos de los diputados "es lo que me mueve en el ejercicio de mi cargo.". Asegura que se ha comprometido a "garantizar su inmunidad" y por eso ha instado a los servicios jurídicos de la Cámara a que se persone y presente alegaciones. "Iré hasta el final para defender los derechos de Puigdemont. Todas mis energías irán centradas a defender la institución, los votantes; en definitiva la esencia de la democracia porque la democracia no se suspende", ha expresado Torrent. "Este Parlament representa la soberanía de todo el pueblo de Cataluña".

Antes de anunciar su decisión, Roger Torrent, ha cargado contra el Gobierno y el Tribunal Constitucional: "El Gobierno español y el Constitucional pretenden vulnerar los derechos de millones de catalanes y catalanas y esto no lo aceptaremos".

"Ni la vicepresidenta ni el Constitucional decidirán quien tiene que ser presidente"

"El Estado español ha mostrado una de las caras más oscuras desde el punto de vista democrático", ha dicho el presidente de Parlament, Roger Torrent, que se ha referido a los "condicionantes impuestos por el Constitucional a la investidura de Puigdemont". La resolución que adoptaron los magistrados implicaba la suspensión cautelar del pleno de investidura si se realizaba sin la presencia física de Puigdemont o si lo hacía por vía telemática o a través de la delegación de su discurso en otro diputado.

"Nadie decidira quién tiene que ser presidente, ni la vicepresidenta ni el Constitucional. Son los diputados", ha continuado Torrent.