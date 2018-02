Luis de Guindos dimitirá en marzo si es elegido vicepresidente del BCE

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha comparecido después de hacerse oficial su candidatura a la Vicepresidencia del Banco Central Europeo (BCE). Ha explicado que la elección del candidato se adoptará el 19 de febrero por "mayoría reforzada" y que hace falta "14 países y el 65% de la población". En marzo, los días 22 y 23, el Consejo hará el nombramiento oficialmente y el 1 de junio el candidato ganador tomará posesión de su cargo. El español se enfrentará al candidato irlandés, Philip Lane.

De Guindos se mantendrá en el ministerio hasta que el Consejo tome una decisión. En caso de que sea elegido, se marchará del Gobierno, pero no se plantea una dimisión con anterioridad. De esta forma, si finalmente no es elegido, Mariano Rajoy no se verá obligado a hacer ninguna crisis de Gobierno. "Estoy convencido de que tenemos muchos apoyos. El escenario que contemplamos es que España consiga este puesto". El mandato son ocho años, no renovables. "El presidente siempre me ha apoyado y yo se lo he agradecido", ha asegurado.

"Lo importante es que la persona que sea elegida defienda la independencia y la profesionalidad del BCE. Siempre lo he hecho como ministro y estoy convencido de que si soy elegido lo seguiré defendiendo para que el BCE cumpla su mandato", ha destacado. No ha querido comentar el rechazo del PSOE a su candidatura.

El ministro ha comenzado su intervención mostrando su satisfacción por los últimos datos hecho públicos por la Comisión Europea, que ha incrementado dos décimas su previsiones de crecimiento económico para la eurozona y la Unión Europea en 2018. En ambos casos desde el 2,1% que calculaba en noviembre hasta el 2,3% que ha publicado este miércoles. "Las empresas y la economía españolas son competitivas", ha dicho De Guindos, convencido de que "son buenas noticias y la economía española crecerá entorno al 3%".