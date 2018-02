YoMeVoyAlTrecho, la nueva campaña para frenar las borracheras de menores

Bienvenidos al Trecho. Una tierra prometida que debe llevarnos a recorrer el camino que va desde decir que hay que luchar para evitar que casi medio millón de chavales (470.000) se emborrachen cada mes, a hacer lo que está en nuestra mano por frenar este consumo. Actitudes cotidianas como no dejarle el DNI a menores, no llamar a nuestras mascotas Ron o Whisky o no dar likes a las fotos de borrachera del fin de semana.

Foto cedida por la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción

"Hemos montado una sociedad para las borracheras", ha reconocido el vicepresidente de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), Ignacio Calderón, en la presentación de esta campaña en la que se lanza el mensaje de que no vale únicamente con una nueva ley de alcohol y menores más punitiva, como la que se está ultimando en el Parlamento.

También hay que dejar de justificar a nuestros hijos o alumnos, porque 4 de cada 10 jóvenes considera que le compensa emborracharse a pesar de los riesgos.

Sin resultados

Foto cedida por la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción

A pesar de campañas como esta, la edad de inicio al consumo sigue siendo bajísima. En España, las primeras copas se toman a los 13 años. Algo que, según Calderón, está relacionado con que en este país "hay una fiesta cada 14 minutos" y no existen alternativas de ocio atractivas para los preadolescentes.

Desde hace casi un año, los grupos políticos están redactando en la Comisión Mixta Congreso-Senado para el Estudio del Problema de las Drogas una ponencia para una nueva ley de alcohol y menores. En la FAD insisten en que no vale sólo con buscar culpables y aumentar las sanciones.