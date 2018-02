La canción que explica tus gustos sonó por primera vez cuando tenías 13 o 14 años

¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste la que a día de hoy es tu canción favorita? Lejos de modas pasajeras como pueden ser 'Despacito', el 'Gangnam Style' o 'La Macarena', todos tenemos una canción que podría ser la más destacada en la banda sonora de nuestra vida. Desde 'Bohemian Rhapsody' hasta 'Imagine' o 'Thriller'. Canciones que, a pesar del paso del tiempo, podemos seguir escuchando mil y una veces.

Con el objetivo de aclarar las razones por las que su hermano y él nunca coinciden en lo que respecta a gustos musicales, el doctor en economía por la Universidad de Harvard Seth Stephens-Davidowitz ha llevado a cabo un análisis mediante el que ha demostrado hasta qué punto influye el año en el que nacimos en nuestros gustos musicales.

Las mujeres escuchan la canción que determina sus gustos musicales a los 13, los hombres a los 14

Según este análisis publicado en el New York Times, llevado a cabo en base a datos facilitados por Spotify, la adolescencia es clave para determinar los gustos musicales. De hecho, el economista asegura que los hombres escuchan (de media) su canción favorita a los 14 años. Mientras tanto, las mujeres lo hacen un año antes.

El gráfico muestra la edad a la que hombres y mujeres descubren la canción de su vida. / The New York Times

El doctor explica que Spotify le ofreció datos sobre la frecuencia con la que cada canción es escuchada por hombres y mujeres de cada edad en particular. Basándose en estos datos, Stephens-Davidowitz explica que, a pesar de que hay un canon reconocido de la música rock, existen grandes diferencias (por año de nacimiento) en lo popular que puede llegar a ser una canción.

El ejemplo de 'Creep'

El autor pone como ejemplo la canción 'Creep', de Radiohead. Según los datos extraídos de Spotify, 'Creep' es la 164ª canción más popular entre los hombres que a día de hoy tiene 38 años. Sin embargo, esta canción no se encuentra entre las 300 mejores canciones para la generación que nació 10 años antes o 10 años después. Los hombres a los que más les gusta 'Creep' tenían aproximadamente 14 años cuando salió la canción, en 1993.

Tras comprobar que el caso de 'Creep' se repetía en un gran número de usuarios, Stephens-Davidowitz decidió hacer un análisis similar con cada canción que encabezó las listas de Billboard de 1960 a 2000 y midió la edad que tienen los fanáticos de dichas canciones en la actualidad. Gracias a ello, comprobó que temas como 'Just like heaven' de 'The Cure' se encuentra entre las favoritas de las mujeres que a día de hoy tienen 41 años. Mientras tanto, 'That’s the Way Love Goes' arrasa entre las mujeres de 35.

Por otro lado, los hombres que tienen 38 años a día de hoy adoran 'Truly Madly Deeply', de Savage Garden. Por lo tanto, el estudio muestra que los años clave coinciden directamente con el fin de la pubertad, que tiene a suceder en las mujeres antes que en los hombres. En definitiva, tanto para hombres como para mujeres, los primeros 20 años de vida fueron fundamentales para determinar sus gustos musicales en el futuro.