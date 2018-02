La Justicia ordena detener y encarcelar al maltratador de Vitoria condenado a 8 años

La Audiencia Provincial de Álava ha ordenado la detención e ingreso en prisión de hombre condenado a ocho años de cárcel en Vitoria por maltratar a su expareja durante más de una década: los jueces explican que no han podido localizarle y que "debe asegurarse su presencia ante este tribunal" mientras el Supremo dicta una sentencia definitiva sobre el caso.

Se trata del hombre condenado por maltratar a Eva, la mujer que la semana pasada contó su caso en Hoy por Hoy con Pepa Bueno: ocho años de cárcel por once de palizas, insultos, vejaciones y control total que esta mujer, bajo un nombre ficticio, relató en la Cadena SER explicando que "en casa eres peor que el felpudo y de puertas afuera hay normalidad absoluta".

La Audiencia Provincial de Álava explica que "se ha recibido un oficio policial en el que informa de la imposibilidad de localización del encausado" para notificarle la sentencia, "encontrándose por tanto en ignorado paradero". Explica la Audiencia Provincial que, a la espera de que el Tribunal Supremo dicte sentencia definitiva, "debe asegurarse su presencia ante el tribunal", poniendo un máximo de cuatro años a la situación de prisión provisional a la que pasará en cuanto sea detenido.

"Empezó como cualquier otra pareja"

Eva, nombre ficticio de la víctima en este caso de violencia machista, explicó su caso ante los micrófonos de la Cadena SER la semana pasada: "Empezó como cualquier otra historia de una pareja, con mucha normalidad. Nadie sospecha que esto te va a pasar a ti", dijo, criticando que la obligación de denunciar recaiga sobre las víctimas y explicando el periplo de una víctima de violencia machista después de poner una denuncia.

EL TESTIMONIO DE EVA Víctima de malos tratos durante once años, Eva habló para los oyentes de Hoy por Hoy la semana pasada

La sentencia impuso ocho años de cárcel a su expareja, aunque por el momento no se había abierto la pieza de ejecución y no había ingresado en prisión. El auto especifica que, una vez puesto a disposición judicial, se revisará la situación de prisión, y también da la opción de presentarse voluntariamente en los próximos diez días si no es localizado antes por la Ertzaintza.