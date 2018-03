Jurassic World también tendrá su propio juego al estilo 'Pokémon GO'

En julio de 2016, Niantic publicaba Pokémon GO. Un videojuego de realidad aumentada, basado en la localización, que invitaba a los jugadores a buscar y capturar personajes de la saga Pokémon escondidos en ubicaciones del mundo real y luchar con ellos en los gimnasios repartidos en cada ciudad.

Tras su éxito, otras sagas cinematográficas como 'Harry Potter' o 'Los Cazafantasmas' han optado por calcar la estrategia de Pokémon GO y trabajan en sus propios videojuegos de realidad aumentada. Otra de las sagas que se ha apuntado a la moda de la realidad aumentada ha sido 'The Walking Dead', que anunciaba el pasado mes de julio 'The Walking Dead: Our World'.

Los dinosaurios de 'Jurassic World' llegan a la ciudad



Ahora llega el turno de 'Jurassic World'. En junio de 2015, Universal Pictures estrenaba Jurassic World, la cuarta entrega de la franquicia de Parque Jurásico. Una película que arrasaba en taquilla, la cuarta más exitosa de todos los tiempos, y que demostraba que el universo creado por Steven Spielberg está más vivo que nunca. Tanto es así que incluso ya hay fecha oficial para la tercera entrega, cuando todavía no se ha estrenado ni la segunda.

Los dinosaurios podrán luchar contra otras criaturas prehistóricas. / Jurassic World: Alive

Tras el éxito de esta nueva saga, Universal ha anunciado que Jurassic World da el salto al teléfono móvil. Todo ello a través de 'Jurassic World: Alive'. Un nuevo videojuego, al estilo Pokémon GO, mediante el que sus usuarios podrán buscar y capturar los dinosaurios más característicos de la saga a través de la realidad aumentada.

Más de cien tipos de dinosaurios

Según explica la compañía, el videojuego contará con más de 100 tipos de dinosaurios en su lanzamiento. No obstante, irán añadiendo nuevos animales (como los que aparecerán en 'Jurassic World: El reino caido'), así como híbridos y superhíbridos, dinosaurios con habilidades más avanzadas.

Imagenes del juego. / Jurassic World: Alive

De hecho, los desarrolladores del juego afirman que podremos utilizar un dron para recoger muestras de ADN. Gracias a ello podremos subir de nivel y crear nuevas razas híbridas de dinosaurios en el laboratorio, con las que podremos enfrentarnos a otros jugadores. El juego se lanzará en primavera, aunque ya puedes registrarte en las distintas tiendas de aplicaciones.