El Gobierno sólo ha cumplido el 22% de las medidas pactadas con Ciudadanos

Desde hace ya meses es rara, por no decir inexistente, la comparecencia pública del presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, en la que no aproveche para tirar de las orejas al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por la falta de cumplimiento del pacto al que ambos se comprometieron en agosto de 2016. Ese acuerdo suponía el voto en verde de los 32 diputados a la investidura de Rajoy a cambio de que éste llevase a efecto 150 medidas recogidas negro sobre blanco en un documento de 44 páginas. Sin embargo, en medio del distanciamiento que viven estos dos líderes a raíz de las elecciones en Cataluña y de las encuestas que dan viento a favor a la formación naranja, sólo el 22% de esos compromisos se han cumplido de forma efectiva a pocos meses de que la legislatura alcance su ecuador.

La cifra es fácil de obtener repasando en una mano el documento y en otra las leyes aprobadas o los anuncios que ambas formaciones han hecho de manera pública. En concreto, y según el cálculo que ha elaborado la Cadena SER, sólo 33 de las 150 medidas se han cumplido ya. El resto, 117, o están en trámite o son meras intenciones o ni siquiera se han planteado.

Medidas que sí se han cumplido

Por empezar por las medidas que el Gobierno sí ha apoyado y ya están en vigor comencemos por la más reciente. El pasado viernes 9 de marzo entró en vigor la medida 109: la nueva Ley de Contratos del Sector Público que, entre otras cosas, impone a todas las administraciones la obligatoriedad de la contratación electrónica. Mucho antes ya se habían aprobado otras medidas como la nueva Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo (medida 32), un nuevo régimen de sanciones en materia de morosidad (medida 34) y se creó en el Congreso de los Diputados la comisión de investigación sobre “la presunta financiación ilegal del Partido Popular” (medida 98), contestada ésta a su vez por el PP con otra comisión en el Senado pero para investigar la financiación de los otros partidos políticos, destacando en las últimas semanas las comparecencias relacionadas con Ciudadanos.

También, tal y como recoge el acuerdo, se “impulsó” un Pacto de Estado contra la Violencia de Género (medida 74), se ha mejorado el Portal de la Transparencia (medida 112), ha habido una reducción del IVA cultural (medida 89), se han cumplido los compromisos en favor de las personas afectadas por la Talidomida y se ha creado la Red Cervera de Transferencia Tecnológica (medida 23), aunque, eso sí, ésta última con mucha menor dotación presupuestaria que la anunciada inicialmente.

Medidas que no se han cumplido

Y hasta aquí lo más destacado de los cumplimientos. Porque el grueso de las medidas que estamos analizando lo componen las que no se han tocado, añadamos, todavía. Son un total de 90 y destacan algunas de mucho calado como, por ejemplo, garantizar unos estándares comunes de calidad en la Ley de la Dependencia (medida 58), implantar la educación bilingüe y trilingüe de calidad en la escuela pública (medida 81), la reducción a tres de las modalidades de contrato de trabajo (medida 36), promover la igualdad de género en el seno de las empresas (medida 41), fortalecer el sistema de pensiones (medida 43), recuperar los niveles de gasto público sanitario (medida 46), reducir las listas de espera sanitarias (medida 48), promover un Pacto de Estado por los Servicios Sociales (medida 57) o aumentar las becas (medida 88).

Pero entre todos los incumplimientos, los que ya incluso se han dado por rotos tienen que ver con el bloque de la medidas relacionadas con la “Transparencia y la Regeneración Democrática”. No se ha cumplido con la medida 97, que fija una reforma del régimen electoral en España. Tampoco se han dejado de conceder indultos a personas condenadas por delitos de corrupción (medida 95), no se ha separado de forma “inmediata” a los cargos públicos imputados o encausados por corrupción -el caso de la senadora del PP Pilar Barreiro- (medida 93), no se ha impulsado una reforma para la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (medida 101). Es más, Ciudadanos ha abandonado el Pacto por la Justicia (medida 131) porque no había intención de cumplir la anterior medida. Y para rupturas, la de la reforma impulsada por Ciudadanos para modificar los requisitos para la designación del Fiscal General del Estado (medida 143).

Por supuesto, nada se ha hecho tampoco sobre la crisis de los refugiados (medida 145), el control de las subvenciones públicas (110) o una nueva Ley de Mecenazgo y de un Estatuto del Artista y el Creador (medida 90).

Las que están en trámite

El pacto recoge otras medidas que, o bien son muy inconcretas, meras intenciones, o en este momento están en plena tramitación (algunas de ellas bloqueadas en el Congreso de los Diputados hasta hace bien poco por el propio grupo parlamentario de Ciudadanos).

Por ejemplo está en tramitación la Ley Integral de Apoyo a las Familias (medida 66), suscribir el Pacto de Estado por la Infancia (medida 69), impulsar las reformas para incorporar al Código Civil la custodia compartida como modalidad más deseable (medida 68) o una Ley de Protección de los Denunciantes de Corrupción (medida 119).

La interpretación del pacto

Lo cierto es que tanto Ciudadanos como el PP están haciendo cada uno su propia interpretación de las medidas del pacto. Por ejemplo ocurre con la reforma de la Ley Electoral. Este aspecto ya sabemos que tiene todas las papeletas para no salir adelante, al menos en los términos que quiere Ciudadanos. Y es que este partido decidió abrir una ronda de reuniones paralelas a la subcomisión creada al efecto en el Congreso de los Diputados. En vista de que esa mesa no avanzaba, Ciudadanos comenzó esos encuentros nada menos que con Podemos, partido situado ideológicamente en sus antípodas. Y sin embargo, sí hubo en este asunto “total sintonía”. Justo lo contrario que con el PP que interpreta el acuerdo de otra forma: este partido dice que quien incumple es Ciudadanos porque esa reforma debe hacerse en el seno de la subcomisión antes citada.

Y no sólo cualitativas. También entre los dos partidos hay diferencias cuantitativas del nivel de cumplimiento del pacto. Si para el portavoz del PP Rafael Hernando el acuerdo ya se ha cumplido en un 70%, en Ciudadanos rebajan esa cifra hasta el 20 o el 25%.