La Fiscalía pide al Tribunal Supremo que archive la causa contra un diputado de Podemos por una trifulca de hace diez años

La Fiscalía ha decidido solicitar al Tribunal Supremo que archive la causa que mantiene abierta contra el diputado de Unidos Podemos, Alberto Rodríguez, por un altercado con agentes de Policía en San Cristóbal de La Laguna hace más de once años. El Ministerio Público, según ha podido saber la Cadena SER, apoya la petición realizada hace dos semanas por el parlamentario de la formación morada y entiende que el caso ha prescrito.

El alto tribunal mantiene esta causa abierta desde el pasado mes de septiembre. Rodríguez, diputado de Unidos Podemos por Santa Cruz de Tenerife, está acusado de participar en un altercado con miembros de la Policía Local en San Cristóbal de la Laguna en la Navidad de 2006 en el marco de un operativo contra el tráfico de estupefacientes. Varios de los implicados ya fueron condenados en conformidad y el caso llegó al Supremo cuando Rodríguez fue elegido diputado y por tanto pasó a estar aforado.

La defensa del diputado solicitó el archivo de la causa por prescripción el pasado día once y ahora ha sido el fiscal del caso, Salvador Viada, quien ha emitido su opinión previa consulta a la Fiscalía General del Estado: considera que el caso ha prescrito ya que pasaron tres años hasta que el caso llegase a manos del Tribunal Supremo sin que se pusiera en marcha ninguna diligencia que pudiese interrumpir el plazo de prescripción.

"No he falsificado un máster"

Con ambas peticiones encima de la mesa, ahora será el juez Luciano Varela quien decida en las próximas semanas si archiva el caso o sigue adelante y lleva a juicio al diputado de Unidos Podemos. Alberto Rodríguez declaró el pasado día once de abril ante el magistrado, no sólo solicitando el archivo de la causa sino según explicó a la salida atendiendo a los medios de comunicación, denunciando que "no estoy aquí por falsificar un máster o por robar dinero público, estoy aquí por defender los derechos civiles de mi hermano ante una agresión".

Alberto Rodríguez tras declarar en el Supremo el pasado día once / Alberto Pozas

A la salida, el portavoz de Unidos Podemos en las comisiones de Empleo y Energía lamentó que "es una pena que, con todo el trabajo que tiene el Tribunal Supremo hoy en día con los cientos de casos de corrupción que hay abiertos, que estén teniendo que meterse en una cosa que debería haber sido juzgada en un juzgado ordinario hace ya muchísimo tiempo".