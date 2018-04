Indignación por la sentencia que condena a abusos sexuales y no a violación a 'La Manada'

Ni las expertas en violencia sexual ni las organizaciones feministas esperaban esta sentencia que rebaja a abusos sexuales el delito por el que la Audiencia de Navarra condena a los cinco miembros de la Manada y les impone a cada uno una pena de 9 años de prisión.

Sonia Lamas, de la Asociación Cavas de Asistencia a las Víctimas de Agresiones Sexuales señala que es "un jarro de agua fría después del impecable alegato que había realizado la fiscala del caso, que había visibilizado la brutal agresión. Las mujeres no nos merecemos esto, una democracia no se merece que salga muy barato agredir sexualmente a las mujeres".

Tampoco comparte el fallo sin delito de violación Wome´s Link Wolrd Wide. Una de sus abogadas Elena Laporta teme sus consecuencias. "Nos parece muy preocupante y creemos que puede sentar un precedente negativo el que los jueces no hayan considerado que no hubo violencia e intimidación, significa no entender el contexto en el que se producen las agresiones sexuales".

La Comisión para la Investigación de los Malos Tratos considera que la sentencia "genera impunidad absoluta a todos estos hombres agresores que creen que el cuerpo de la mujer es un objeto con el que pueden hacer lo que quieran" en palabras de su portavoz Ainara Iraoiz.

El Gobierno de Navarra, que ejercía con el Ayuntamiento de Pamplona la acusación popular, ha anunciado que recurrirá la sentencia porque no la comparte al "rebajar significativamente el delito cometido".

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha dicho que "respeto siempre las resoluciones judiciales y las sentencias, pero esta ni la comprendo ni la comparto". Dice que hay que tener "tolerancia cero" contra la violencia sexual "y hacerlo desde la política, desde la justicia y desde todos los ámbitos".

Hasta la Policía Nacional ha manifestado su contrariedad. Ha escrito hoy doce veces seguidas el "hashtag" "#NoesNo" en su cuenta de Twitter tras conocer la condena y ha añadido: "Estamos contigo. 091".

Organizaciones feministas de toda España han convocado diferentes manifestaciones de protestas para esta tarde en varias ciudades. “La cultura patriarcal vuelve a invadir nuestro sistema judicial; las feministas respondemos en las calles”, aseguró la Comisión 8 de Marzo, plataforma que aglutina a varias asociaciones feministas y que ha convocado para esta tarde una concentración a las 20.00 horas frente al Ministerio de Justicia en Madrid.

La actriz y escritora feminista Leticia Dolera denunció en las redes sociales que “ellos no deciden qué es una violación y qué no”. La Audiencia de Navarra ha desestimado que los hechos ocurridos la madrugada del 7 de julio en Pamplona supusieran una violación, y entiende que se produjeron “abusos sexuales continuados”.

La socióloga feminista Soledad Murillo, secretaria general de Políticas de igualdad en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se preguntó si “acaso no ha habido agresión sexual” cuando se está “en manos de cinco animales”, por lo que llamó a “modificar el Código Penal para que ningún juez pida que la víctima grite no”.

Líderes políticos como Pedro Sánchez, Pablo Iglesias o Alberto Garzón se han sumado hoy a las críticas que por las redes sociales se han multiplicado tras conocerse que los cinco integrantes de La Manada han sido condenados por el delito de abuso sexual y no por el de violación.

En su cuenta de Twitter, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha escrito: "Ella dijo NO. Te creímos y te seguimos creyendo. Si lo que hizo #LaManada no fue violencia en grupo contra una mujer indefensa, ¿qué entendemos entonces por violación?".

Por su lado, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha comentado; "La condena a La Manada solo por abuso es una pésima noticia ¿Cómo que no hubo intimidación? Parece que se estuviera diciendo a las víctimas que si no te enfrentas a cinco matones que te doblan en tamaño, arriesgando la vida, no te están violando. Vergüenza y asco".

Desde IU, Alberto Garzón ha escrito: "Al condenar a los de La Manada por abuso sexual se entiende que no hubo violencia ni intimidación en algo que es, a todas luces, una violación en grupo. Y no la primera. En un país donde se llama violencia a escribir tuits o levantar peajes es muy muy difícil de sostener".

Las diferencias entre violación y abuso sexual. La violación es una agresión sexua con violencia. Por supuesto sin consentimiento y se ejerce coerción física o psicológica e intimidación. Podría agravarse el delito si hay además trato denigrante o vejatorio, si la agresión es grupal, si la víctima es vulnerable o si hay diferencia de edad entre la victima y los agresores. En el abuso sexual no hay violencia ni intimidación o coerción ni tampoco consentimiento de la víctima.