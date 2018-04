La expresión "jolgorio y regocijo" no es ofensiva

La expresión "jolgorio y regocijo" de la sentencia de La Manada ha dado la vuelta al mundo. Especialmente por el uso que le da el juez que firma el voto particular, Ricardo González, que aprecia" jolgorio y regocijo" en los vídeos de la presunta agresión sexual que sufrió una joven de Madrid a manos de los cinco condenados finalmente por abuso sexual dentro de un portal durante las fiestas de San Fermín.

José María Macías explica a esta emisora que esta expresión no es ofensiva con lo que no sería posible poner en marcha la función inspectora del Consejo General del Poder Judicial. El vocal del órgano de gobierno de los jueces recuerda que ambas palabras "se emplean tanto en la sentencia como en el voto particular". En el primer caso para decir que no hubo jolgorio y regocijo y en el segundo para afirmar lo contrario. "Pretender que en un sitio estaba justificado emplearlo y en el otro es malsonante resulta un poco extraño", concluye Macías. La clave para determinar si ha habido o no ofensa es examinar el empleo que se hizo de esas palabras en el juicio, mirar el contexto. Cómo lo usaron defensa y acusación porque "podría estar perfectamente explicado su uso, ya que esta palabra en sí misma no es un insulto ni una ofensa ni está fuera de la utilización del lenguaje común".

Críticas exacerbadas

Lo que no comparte Macías es la "crítica exacerbada" por la sentencia de la Manada. Especialmente la crítca de responsables políticos en tuits lanzados "quince minutos después de conocerse la sentencia", lo que significa que no la habían leído. Recuerda este vocal del Poder Judicial que la sentencia no es firme y aun cabe recurso.