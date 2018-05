Risto Mejide recibe de su propia medicina en 'Factor X'

Tatiana y Catriel protagonizaron este miércoles uno de los momentos más tensos de Factor X.

Y es que ambos aspirantes intentaron pasar las audiciones del programa versionando el tema principal de la película La la land, pero al jurado no le convenció esta propuesta de corte romántico. "Me ha subido el azúcar", soltó Risto Mejide cuando el número llegó a su fin. "Si tú eres un romántico, Risto, que te sigo en Instagram", le contestó la concursante.

A continuación, el publicista le pidió su usuario de Instagram y la bloqueó antes de darles su valoración: "Está bien buscar un sueño siempre y cuando sea agradable para los demás. No me ha interesado nada vuestra actuación y para mí es un no".

Le tocó el turno a Laura Pausini, que aconsejó a Tatiana y Catriel participar en procesos de selección más relacionados con el teatro, donde ellos ya tienen experiencia. Fue entonces cuando Risto interrumpió a su compañera para decirle lo siguiente: "Les estás hinchando las expectativas, son buena gente, van a ir con toda su ilusión y le van a dar 'pal pelo'".

¿La respuesta de la concursante? "Yo solo espero que Risto Mejide se esté equivocando conmigo como se equivocó con Pablo López".

Cabe recordar que Risto Mejide ejerció de juez durante la edición de Operación triunfo en la que participó Pablo López. Durante el concurso, Risto le dedicó calificativos como "pianista de hotel" y "pianista de crucero", convencido de que no tendría futuro en la música.

En estos momentos, Pablo López es una de las estrellas nacionales más importantes del conglomerado musical, por lo que el también presentador falló estrepitosamente en sus pronósticos. Pero ojo, porque Risto Mejide no se quedó callado ante el tremendo 'zasca' de Tatiana, dejándole claro que las estadísticas estaban de su parte. "Solo espero que no acierte como en el 99.9% de los demás concursantes de los que sí tuve el gusto de juzgar", recordó.

Al final, Tatiana y Catriel recibieron los cuatro 'no' del jurado y no lograron pasar a la siguiente fase de Factor X.