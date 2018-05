Antena 3: "No hay que dar más explicaciones, Series Atresmedia es un sello reconocido"

La Casa de Papel, El Incidente, Tiempos de guerra, Apaches, Cuerpo de élite, Fariña, Allí abajo, La catedral del mar, que se estrenará este mes de mayo, y las diarias El secreto de Puente Viejo y Amar es para siempre. En total, Antena 3 ha emitido un total de diez series durante la temporada 2017/2018 frente a las tres de Telecinco (La que se avecina, Ella es tu padre y El accidente).

Esta es la enésima prueba de que la cadena afincada en San Sebastián de los Reyes (Madrid) tiene una vocación absoluta por la ficción española. No todas han sido un gran éxito de audiencia, de hecho Tiempos de guerra, que se planteó en un inicio como serie de continuidad, ni siquiera fue renovada por una segunda temporada. Sin embargo, Antena 3 ha vuelto a demostrar este año que sigue apostando firmemente por un ambicioso modelo de ficción basado en la calidad, la variedad y el buen gusto.

"No puedo hacer un balance más positivo", asegura Sonia Martínez, Directora de Ficción de Atresmedia, a CADENA SER. "Entre los 10 títulos de ficción que hemos emitidos está la comedia más vista de este trimestre y series como Fariña o La Casa de Papel…estamos contentos y orgullosos del trabajo que estamos haciendo".

Sonia Martínez sabe que Series Atresmedia, la marca que reúne todas sus producciones, es un sello de éxito dentro y fuera de España y no duda ni un momento en presumir de ello: "Ya no hay que dar más explicaciones. No es solo en el entorno doméstico nacional, sino que vamos a cualquier mercado fuera de España y Series Atresmedia es un sello muy reconocido".

De acuerdo con esto, la responsable del área de ficción reconoce que tener una marca así es un arma de doble filo de cara al público, aunque son ellos mismos los que se ponen el listón alto. De ahí que en sus producciones sean cada vez más ambiciosas en cuanto a estética, medios y guion, permitiéndose el lujo de, por ejemplo, enseñar en el prime time de una televisión generalista un desnudo integral masculino.

"No nos molesta que 'La Casa de Papel' haya sido un fenómeno en Netflix"

Después de los acuerdos históricos que logró con Velvet y Vis a vis en 2017, este año Antena 3 ha cerrado un contrato con Netflix para hacer una nueva temporada de La Casa de Papel, otro hito más para Series Atresmedia.

En este caso en concreto, la serie producida por Vancouver Media ha conseguido ser un auténtico fenómeno en todo el mundo gracias al gigante de streaming, a pesar de que su emisión en Antena 3 no alcanzó grandes audiencias.

"No me molesta que haya sido un fenómeno con Netflix", dice Sonia Martínez al respecto. "Yo sé de dónde viene, cómo nace y lo que ha pasado con cada proyecto. No necesito ese respaldo público de autoría. Al final, los que nos dedicamos a esto sabemos quién estuvo detrás de La Casa de Papel".

'Fariña' y 'Cuerpo de élite', a estudio

Esta misma semana, Antena 3 ha finiquitado la emisión de dos de sus series: Fariña y Cuerpo de élite. Sobre la ficción de los narcos gallegos, la Directora de Ficción afirma que "Fariña ha colocado a la ficción nacional en otro sitio" y admite que esta serie "ha puesto en un aprieto al resto de productoras por" el nivel de producción que tiene.

Ahora bien, ¿tendrá una segunda temporada? Sonia admite que se podría hacer con esos personajes que todavía tienen una trayectoria en el presente, además de esos otros que Nacho Carretero introduce al final de su libro.

No obstante, la renovación depende de la evaluación que haga la cadena, siempre teniendo en cuenta el resto de proyectos que Antena 3 tiene en marcha y el hueco que Fariña podría tener en el próximo curso.

En cuanto a Cuerpo de élite, la directiva afirma lo mismo: "Haremos un periodo de reflexión, evaluación y nuestro test para testar el sentir del público, y tomaremos una decisión, que ahora mismo no está tomada".

La nueva batería de estrenos de Antena 3

A falta de conocer la renovación de Allí abajo, Antena 3 tiene en la recámara Presunto culpable (Boomerang TV) y Matadero (Diagonal TV). Además, tal y como confirma Sonia Martínez a CADENA SER, Toy boy, de Plano a plano, ya ha recibido luz verde y se encuentran ahora mismo en proceso de casting para empezar las grabaciones en Marbella el próximo mes de septiembre.

Toda la información de 'Toy Boy', la serie 'stripper' de Antena 3 Se trata de un nuevo thriller que se ambienta en el mundo de la noche y el striptease masculino

También están trabajando con Bambú Producciones (Fariña, Velvet), su productora de confianza, en la que será su gran apuesta para el próximo curso: 45 revoluciones, una serie musical que contará la historia de las bandas de música que surgieron en España en los años 60.