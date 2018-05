La tecnología que triunfó en el pasado y que ha vuelto gracias a la nostalgia

"El último telegrama fue emitido a las 23:59. STOP". El pasado 3 de mayo, Francia acabó con el telegrama. Tras 139 años de existencia, el sistema de comunicación que inventó Samuel Morse se despedía del país galo, siguiendo los pasos de otros países como Estados Unidos o la India, donde ya acabaron con él hace tiempo.

En tiempos de Netflix y Spotify, y en los que la nube aspira a quedarse con cada uno de nuestros archivos, cada vez son más los aparatos tecnológicos que nos dicen adiós para dar paso a sus sucesores. Desde el walkman y el discman hasta el mp3 y los móviles con tapa. Sin embargo, y gracias en gran medida a la nostalgia, algunos de ellos están volviendo con más fuerza que nunca.

Así lo han contado Javier Ikaz y Jorge Díaz, fundadores de la saga 'Yo fui a EGB' en el podcast Cacharradas: "Aquella época tienen tirón. Todo aquello que has vivido desde que eras pequeño te despierta muchos sentimientos, provocando la vuelta de estos dispositivos".

El vinilo en tiempos de Spotify

Series inspiradas en la década de los 80, como es el caso de ‘Stranger Things’, o películas como ‘Guardianes de la Galaxia’, una oda a la cultura pop, han provocado que lo que parecía condenado a la desaparición esté más de moda que nunca. Claro ejemplo de ello es el tocadiscos. Cada vez son más las personas que se decantan por plataformas de música en streaming como Spotify e incluso YouTube. Sin embargo, durante los últimos años, también ha crecido el número de personas que adquieren un nuevo tocadiscos.

Ya sea por la añoranza de épocas anteriores, con el objetivo de recuperar ese sonido tan característico (o simplemente por postureo) la venta del tocadiscos y de los discos de vinilo no ha dejado de crecer desde 2005. A lo largo del 2017, los vinilos más vendidos del año fueron ‘Sgt. Peppers’s Lonely Heats Club Band’ y ‘Abbey Road’, de los Beatles y la banda sonora original de la película ‘Guardianes de la Galaxia’. Tocadiscos renovados, adaptados a los nuevos tiempos, que pretenden recuperar el romanticismo de un sector que se ha apagado tras su digitalización.

'Guardians of the Galaxy: Awesome Mix Vol.1' fue uno de los vinilos más vendidos del 2017. / Marvel

El walkman renace

En la Navidad de 2008, durante los primeros meses de la crisis económica, el Discman mostraba signos de recuperación. El sucesor del walkman volvía con fuerza con el objetivo de ponerse de moda una vez más. Sin embargo, diez años más tarde, este suceso no quedó más que en una pura anécdota. El auge de plataformas como Spotify y la llegada del teléfono móvil supuso un duro varapalo para un sector condenado a la muerte con la normalización de Internet en los hogares.

Sin embargo, la historia con el walkman es muy diferente. En 2015, Sony presentaba durante el CES el Walkman NW-ZX2. Un reproductor, que poco tiene que ver con el que triunfaba a finales del siglo pasado, capaz de reproducir mp3 y otros formatos como el AAC, el FLAC, el AIFF o el WAB. Un reproductor, no al alcance de todos los bolsillos, ya que cuesta 1.200 euros.

Sony presentaba su nuevo Walkman en 2015. / Sony

Otro de los aparatos que vive una segunda juventud es el casete. Sin ir más lejos, 2017 fue el año en el que más cintas se vendieron desde 2012. Entre los superventas de este año destaca (una vez más) la banda sonora de ‘Guardianes de la Galaxia’ y la de ‘Stranger Things’, otra de las series inspiradas en los años 80. Visto el éxito de estos aparatos, el ingeniero Roland Schneider ha intentado traer de vuelta el magnetófono, aunque no parece muy probable que su ‘Ballfinger’ goce de gran éxito.

De la música a la fotografía: el retorno de las cámaras instantáneas

Más allá del mundo de la música, la nostalgia también ha afectado a otros campos como el de la fotografía. Uno de los ejemplos más claros son las cámaras instantáneas. Cada vez somos más las personas que guardamos nuestras fotografías en la nube. Sin embargo, apenas revelamos varias decenas de ellas a lo largo del año, si eso. Con el objetivo de guardar un recuerdo físico de momentos memorables, un gran número de personas ha optado por adquirir una de estas cámaras al estilo Polaroid.

Cámaras muy frecuentes, tanto en periodo de vacaciones como en bodas, bautizos y comuniones, mediante las que podemos tocar con nuestros propios dedos la fotografía que hemos sacado en cuestión de segundos. Compañías como Fujifilm, una de las más avanzadas en este campo, espera vender más de 60.000 a lo largo de este año. Por lo tanto, se trata de un sector que goza de gran salud.

La cámara instantánea vuelve a estar de moda. / Polaroid

Los clásicos del mundo del videojuego están de vuelta

En noviembre de 2016, Nintendo lanzaba Nintendo Classic Mini, una reedición de la popular videoconsola de los años 80 adaptada a los nuevos tiempos. Tras su éxito, la compañía decidió revivir, un año más tarde, la Super Nintendo (SNES). Una nueva consola, con 21 videojuegos preinstalados, entre los que se encuentran títulos como 'The Legend of Zelda: A Link to the Past', 'Donkey Kong Country', 'Super Mario World' o 'Super Mario Kart'.

Visto el éxito de la jugada de Nintendo, otras compañías de la época SEGA, Atari, SNK e incluso el Spectrum han decidido hacer lo propio. Por esa misma razón, SEGA anunciaba el pasado mes de abril el lanzamiento de la SEGA Mega Drive Mini, Atari hacía lo propio con 'VCS', SNK presentaba una nueva versión de la clásica NEO-GEO y Retro Computers Ltd hacía lo propio con el 'ZX Spectrum'. Lo mismo sucede en los videojuegos. Personajes clásicos como Crash Bandicoot, Spyro o Medievil, vuelven remasterizados con el objetivo de cautivar una vez más a aquellos jugadores que pasaron horas y horas frente a la pantalla.

La SNES Mini ha sido un auténtico éxito. / Nintendo

El resurgir de la serpiente

El campo de la telefonía móvil evoluciona a pasos agigantados. Por esa misma razón, un teléfono móvil lanzado el año 2000, es ahora una reliquia tecnológica. Es el caso del Nokia 3310. Un teléfono indestructible, que no entendía que era eso de un smartphone, que se caracterizaban por una batería capaz de aguantar una semana sin la necesidad de ser cargado.

En la era de los teléfonos inteligentes, pocos son los terminales que aguantan más de 24 horas sin la necesidad de enchufarse a la corriente. Por esa misma razón, y con el objetivo de volver a contar con un teléfono móvil que no dependa de un cargador, un gran número de personas pidió a firma finlandesa la vuelta de uno de sus móviles emblema. En 2016, Nokia escuchaba a la audiencia y presentaba un Nokia 3310 adaptado a los nuevos tiempos. Tras su éxito, este año ha hecho lo propio con el popular Nokia 8110, famoso por aparecer en la saga de películas 'Matrix'.