El juez Llarena: "Niego categóricamente que haya una Justicia politizada en España"

El magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha participado este miércoles en los cursos organizados por la Universidad Complutense de Madrid en torno a una mesa redonda sobre el asociacionismo judicial. El juez que durante ocho meses ha llevado las riendas de la macrocausa contra el procés se ha pronunciado a favor de la constitución de asociaciones de magistrados y magistradas negando que los que pertenecen a ellas estén politizados.

"Niego categóricamente que haya una Justicia politizada en España, hemos dado prueba de ello en las numerosas resoluciones que se han dictado en 40 años y creo que son injustas las conclusiones de politización", ha dicho Llarena.

Llarena se ha pronunciado sobre las acusaciones de politización que, asegura, se vierten sobre los jueces asociados: "Defendemos un determinado concepto del Poder Judicial, la independencia de los jueces y un modelo de juez", lo cual "no quiere decir que estemos politizados, no funcionamos por concepciones políticas ni pretendemos una ordenación social, no derogamos de forma inadecuada opciones políticas legítimas", ha dicho recordando el proceso constitucional que dio origen al derecho de asociación de los magistrados españoles.

El magistrado del Tribunal Supremo ha hecho estas declaraciones en los cursos organizados por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) estos días en la localidad de El Escorial, en el marco de una mesa redonda en torno al asociacionismo de los jueces con la presencia de la decana de los juzgados de Madrid, María Jesús del Barco, y el exmagistrado Ramon Rodríguez Arribas. Preguntado por uno de los asistentes, Llarena se ha negado a valorar la macrocausa que ya ha sido enviada a juicio en el Tribunal Supremo: es "un procedimiento que ni siquiera está ya en mis manos, mi valoración la que está en las resoluciones que he dictado, es ahora la sala la que tiene que analizar el material que les aporten las acusaciones y defensas", ha dicho.

"Los políticos pueden influir"

Llarena se ha referido a su etapa al frente de la Audiencia Provincial de Barcelona, asegurando que "jamás para mi nombramiento me preguntaron cuál era mi ideología política o qué es lo que tenía que hacer", ha dicho. Ha reconocido, eso sí, que "el riesgo de al politizacion existe", afirmando que "los politicos pueden influir en la independencia de los jueces eligiendo a los que quieran, con el sistema sancionador, o promoviendo a determinados jueces", apostando por que los doce vocales del Consejo General del Poder Judicial procedentes de la carrera judicial sean elegidos por jueces.

Llarena ha insistido en esta idea sobre la politización al final de su intervención: "Creo que en los cuarenta años de actividad jurisdiccional democrática el Poder Judicial español ha dado muestras de que no existe, se han producido resoluciones judiciales que han comprometido todo tipo de instituciones políticas y que han afectado a todos los partidos políticos en todos los terriotiros, el Poder Judicial no es correa de transmision" de la política, ha dicho.