Así es el calendario solidario con más estrellas Michelin (¡para 2019!)

La aniridia es una enfermedad genética catalogada como rara porque afecta a una persona de cada 100.000 (al año, en España, no más de tres o cuatro). Quienes sufren esta mutación nacen con graves problemas en el globo ocular —no más de un 20 % de visión— que además, a lo largo de la vida, van empeorando.

Pero muchas de esas personas no cumplen los criterios que permiten optar a ayudas por parte de la ONCE o de la sanidad pública, por lo que los 170 socios de la Asociación Española Aniridia se buscan la vida como pueden y, después de varios años editando calendario protagonizados por escritores o músicos ciegos, este año han optado por cocineros que ven muy claro su compromiso social.

El calendario 2019 creado por esta asociación cuenta con un montón de estrellas Michelin (23) y, sobre todo, con altas dosis de solidaridad y talento culinario. Junto a niños y adolescentes afectados por la aniridia han posado algunos de los chefs más mediáticos: David Muñoz (portada y contraportada), Martín Berasategui (enero), Xanty Elías (febrero), Dani García (marzo), Víctor Gutiérrez (abril), David de Jorge (mayo), Ángel León (junio), Nacho Manzano (julio), Kiko Moya y Alberto Redrado (agosto), Juanjo Pérez y Yolanda León (septiembre), Pepe Rodríguez (octubre), Paco Roncero (noviembre) y Samantha Vallejo-Nágera (diciembre).

"¿Cómo gestiono las peticiones de causas solidarias? Pues acudiendo al 100 % de ellas", explica David de Jorge. "Me ofrecen showcookings in the night y actuaciones interestelares en congresos multidisciplinares, pero lo que más me interesa son los colegios, las escuelas de cocina y las residencias de ancianos".

David de Jorge, chef del mes de mayo. / L. PETROV

"Fue muy divertido y entrañable", explica el cocinero vasco, conocido como Robin Food. "Una niña lloró de emoción. Les dimos libros, chaquetillas y delantales, les enseñamos el restaurante y el plató de televisión... ¡y se fueron encantados! A este mundo hemos venido a ayudar y si hay que echar un cable, pues se echa".

A Yolanda León, que regenta el restaurante Cocinandos de León junto a su marido, Juanjo Perez, la sesión de fotos también le resultó "muy cómoda". La niña junto a la que posaron, según cuenta, era "un poco tímida". Ellos, en cambio, ya están acostumbrados a posar para calendarios. "Si nos llaman, nos gusta colaborar".

Dani García, chef del mes de marzo. / DANI GARCÍA

"La sesión de fotos fue superenriquecedora", explica Dani García, quien también ha posado ya para bastantes calendarios. "Recibimos muchas peticiones solidarias todos los meses y esa es la razón por la que en su día creamos la Fundación Dani García. Era necesario destinar parte de nuestra facturación a esos proyectos".

Las personas con aniridia usan filtros solares especiales para contrarrestar la fotofobia, por eso casi todos los niños y adolescentes posan con gafas de sol. Pero además de ser una enfermedad genética para la que no existe tratamiento, a veces hay complicaciones adicionales, como tumores renales infantiles, retraso madurativo o malformaciones urinarias.

Pepe Rodríguez, chef del mes de octubre. / GERMÁN BUESO

La gastronomía es una de las grandes aficiones de la presidenta de la Asociación, Yolanda Asenjo, y esa inquietud le ha llevado a involucrar en su proyecto a algunos de los mejores chefs de España. Los fondos recaudados gracias al calendario, que ya está a la venta por solo 5 euros (a través de la web o el teléfono de la Asociación), se destinarán a la adquisición de software y heramientas técnicas que facilitan la vida académica o laboral de las personas con problemas de baja visión.