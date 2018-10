Delgado: "Más no lo podemos decir, el Gobierno no da instrucciones a la Fiscalía"

"Más no lo podemos decir, el Gobierno no da instrucciones a la Fiscalía". La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha negado este lunes que el ejecutivo vaya a interferir en el proceso judicial abierto en el Tribunal Supremo contra los líderes independentistas para buscar el apoyo de los partidos soberanistas a los Presupuestos Generales del Estado.

Un día después de que el diputado de ERC, Joan Tardà, haya exigido la retirada de cargos contra los políticos encarcelados por el Tribunal Supremo, Dolores Delgado ha destacado que la Fiscalía funciona con "plena autonomía del Ejecutivo, el Poder Judicial y los jueces y magistrados tienen plena independencia del ejecutivo y esto forma parte del Estado de Derecho, hay que explicarlo muchas veces y tantas como haga falta", ha añadido, asegurando "que cada uno sepa lo que hace con su apoyo" sobre los Presupuestos.

Delgado ha destacado después, preguntada por la postura de la Fiscalía en el caso, la "autonomía e independencia, así de rotundo", añadiendo que "no voy a entrar a valorar rumores, borradores, proyectos, reformas, no debo y no quiero". También ha rechazado adelantar la posición que adoptará la Abogacía del Estado de cara al juicio. Para la ministra de Justicia, en Cataluña "existe el aspecto judicial y el aspecto político, es evidente, de lo que se trata es de soluciones soluciones políticas que faciliten la convivencia, necesitamos a Cataluña y Cataluña nos necesita a nosotros", ha añadido.

La ministra ha rechazado valorar si la situación de prisión provisional de los encarcelados, a punto de cumplir un año entre rejas algunos de ellos, es excesiva o sobre un posible indulto: "Desde mi posición como ministra de Justicia podría entenderse como una orden, instrucción o recomendación, y estamos en un momento crucial en el proceso penal que se está siguiendo en el Tribunal Supremo. Este momento crucial requiere mucho sosiego, mucha reflexión y esta ministra no va a entrar a interferir en modo alguno en ese sosiego y la necesidad de reflexión".

No al 155

Delgado también ha rechazado que en estos momentos, tal y como ha solicitado el Partido Popular en las últimas semanas, deba aplicarse el artículo 155 de la Constitución en Catalunya otra vez: "La situación actual no es la situación del año pasado, no nos encontramos en esa situación, la excepcionalidad del 155 no estaría justificada".

La titular de la cartera de Justicia ha realizado estas declaraciones a preguntas de los medios en un desayuno informativo de la agencia EuropaPress. Delgado ha lamentado que la Justicia resulte "opaca y asuste" a la ciudadanía, asegurando que el objetivo es lograr una Justicia "eficaz, moderna, cercana, transparente, y con perspectiva de género y derechos humanos", ha dicho. Delgado también se ha referido a sus conversaciones filtradas con el comisario Villarejo durante una comida en 2009: "He dado cumplidas explicaciones durante casi cuatro horas, y lo que quiero hablar es de Gobierno, de esta tema paso página".

Segarra rechaza las "conjeturas"

Antes de empezar el desayuno informativo ha sido la fiscal general del Estado, María José Segarra, la que se ha referido a las informaciones publicadas este fin de semana en torno a la intención de la Fiscalía de acusar por rebelión a parte de los encausados por el proceso independentista. "Estamos en una causa muy compleja y querría que hasta el momento en que se nos dé el traslado para presentar el escrito de conclusiones provisionales se nos deje trabajar con tranquilidad y no se entre en conjeturas que en todo caso no proceden de la Fiscalía", ha dicho.

Segarra ha explicado que presentarán el escrito cuando el Tribunal Supremo les dé traslado para hacerlo: "Cuando llegue el momento procesal oportuno se dará el escrito de acusación y se explicará a la opinión pública y a la prensa", ha añadido.