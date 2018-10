La Justicia esgrime la Ley de Amnistía para no investigar las acusaciones de tortura contra 'Billy el Niño'

Carpetazo definitivo a la querella contra 'Billy el Niño' por supuestas torturas policiales. La Audiencia Provincial de Madrid ha decidido confirmar el archivo dictado por un juzgado de la capital en febrero, rechazando investigar las denuncias de torturas en 1974 de una militante comunista contra el exinspector de Policía: los jueces argumentan que los hechos han prescrito y que, además, no serían investigables por el efecto de la Ley de Amnistía de 1977.

La decisión, que no es recurrible, llega después de que la Fiscalía pidiese archivar el caso alegando prescripción, tal y como reveló la Cadena SER. La denunciante, Felisa Echegoyen, aseguraba haber sido torturada durante días hace 44 años en los calabozos de la Puerta del Sol, antigua ubicación de la Dirección General de Seguridad, por el entonces inspector de la brigada político-social de la policía franquista.

Ahora es la sección 30ª de la Audiencia Provincial de Madrid la que confirma este archivo, reforzando el argumento de la prescripción y poniendo encima de la mesa la Ley de Aministía de 1977, cuyo efecto tres años después de las supuestas torturas habría eliminado cualquier responsabilidad penal del exagente. Una Ley que el auto equipara con la Constitución, definiendo ambos textos como "importantísimos hitos en ese devenir histórico" y recordando que, en todo caso, "se trata de una ley vigente cuya eventual derogación correspondería, en exclusiva, al Parlamento".

Las supuestas torturas, argumentan los jueces, son anteriores "a la ratificación por España de los Tratados Internacionales" que establecían estas torturas de estado como crímenes imprescriptibles, tratados dictados además "con posterioridad la Ley de Amnistía en 1997".

Ataque sistemático

Para los jueces de la Audiencia, además, los hechos serían en todo caso un posible delito de torturas que habría prescrito a mediados de la década de los ochenta en caso de no estar 'Billy el Niño' blindado por la Ley de Amnistía. No pueden considerarse, explican, como un delito de lesa humanidad: estas torturas no se cometieron "contra una multitud de víctimas" sino sólo contra Felisa Echegoyen, un requisito que no se completa con "la referencia genérica a la política de persecución a los disidentes políticos del régimen dictatorial de Francisco Franco".

La Sexta difundió imágenes de González Pacheco en la comisaría / La Sexta

González Pacheco, por tanto, esquiva de nuevo una investigación sobre torturas después de que la jueza argentina María Servini le reclamase en balde ante la negativa de la Audiencia Nacional. Además, en estos momentos el Ministerio del Interior estudia la manera de retirarle sus condecoraciones además de investigar las circunstancias en las que fue invitado a la comisaría de Ciudad Lineal, según reveló La Sexta, a asistir a las festividades del patrón de la Policía.