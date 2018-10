Rajoy: "Yo estoy a favor de los banqueros, todo el mundo los critica; yo, no"

Hace mucho que no escuchábamos al expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y ha ido a reaparecer en el momento más inoportuno. Este jueves celebró en un conocido restaurante de Santa Pola una comida con la que se despedía de sus colaboradores, amigos y conocidos al finalizar su período en el registro de la propiedad en esta población alicantina.

Durante esa comida, y en ambiente distendido, Rajoy comentó: "Yo estoy a favor de los banqueros, todo el mundo los crítica; yo, no". Su loa continuó al asegurar que "si no hubiera banqueros la economía iba a funcionar muy mal". El jefe del Ejecutivo era consciente de que sus palabras se estaban grabando: "Si esto se estuviera grabando, que estoy seguro de que sí y sale, me van a dar hasta en el carné de identidad", decía, provocando las risas entre los que le escuchaban.

Sus palabras coincidieron con la sentencia del Supremo del jueves 18 que avaló que los impuestos de una hipoteca corren a cargo del banco, decisión que solo 24 horas después el propio tribunal ha dejado en el aire.

El expresidente del gobierno ha conseguido plaza vacante en elregistro número 54 de Madrid en el Paseo de la Castellana. En Santa Pola, en su plaza original, solo ha estado algunos meses desde el pasado 19 de junio y sus visitas a la localidad han sido contadas.