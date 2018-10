Los bancos dirán al hipotecado que tiene que pagar los impuestos hasta que el Supremo se aclare

El Tribunal Supremo ha decidido paralizar todos los recursos que tenía pendientes sobre los impuestos hipotecarios y ha anunciado que estudiará el siguiente caso que llegue para decidir si confirma la doctrina establecida el pasado en torno al impuesto hipotecario. Ayer el Supremo estableció que este impuesto debe correr a cargo del banco y no del cliente, y ahora decide que el pleno de la sala de lo contencioso-administrativo sentencie sobre el siguiente caso "a fin de decidir si dicho giro jurisprudencial debe ser o no confirmado".

La decisión del Supremo supuso un auténtico terremoto en el mundo de la banca al imputar a las entidades el pago de este impuesto, calculando las asociaciones de consumidores ocho millones de afectados a razón de una media de 3.000 euros por cabeza. La decisión fue tomada por la sección formada por seis magistrados, con uno de ellos votando en contra: el pleno, que será el encargado de decidir, está formado por más de treinta. Estos son los interrogantes que surgen hasta que se tome la decisión:

¿Los bancos darán hipotecas en los próximos días?

Los bancos aseguran que la operativa no se ha paralizado y que no lo hará en los días que vienen, pero han dejado de dar información sobre hipotecas en sus páginas web. Ni Santander, ni BBVA, ni Bankia. "Servicio temporalmente no disponible", aparece por ejemplo en la página de BBVA cuando pinchas en el apartado de hipotecas. Pero, aunque reina la confusión y los servicios jurídicos de cada entidad analizan cada paso del Supremo, de momento, insisten en que no han frenado las hipotecas.

¿Quién asumirá el impuesto hipotecario?

El lunes, el banco dirá al cliente que es él, el hipotecado, quien tiene que asumir el pago del impuesto. En las entidades entienden que con la decisión de este viernes, se abre un paréntesis hasta que el Alto Tribunal decida de nuevo. Es un cambio de planes respecto a lo que decían ayer, tras la sentencia, cuando afirmaban que, a partir de ahora, sin carácter retroactivo, pagarían el tributo.

¿Y los notarios?

Los notarios, ante lo que se les viene encima, explican que ellos se limitan a informar a las partes de la sentencia de jueves, de la decisión de este viernes y de lo que venga, pero no van a recomendar sobre actuar de un modo u otro.