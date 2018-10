La emotiva carta de la madre de las niñas asesinadas por su padre en Castellón con la que señala a la administración

Dos niñas de entre 2 y 6 años fueron asesinadas la madrugada del 25 del de septiembre por su padre. La carta escrita por su madre, Itziar Prats, describe el miedo que vivió junto a sus hijas, las constantes amenazas y avisa que denunciará ante los Tribunales a todas las instituciones que no atendieron su llamada "de socorro" si no asumen su responsabilidad.

"Ayer hizo un mes que mis hijas Nerea de 6 años y Martina de 2 años de edad, fueron asesinadas en Castellón a manos de su padre, quien desde el mes de junio del año pasado comenzó a amenazarme con matar a nuestras hijas", relata su madre en una carta que hoy ha leído en la sede del Defensor del Pueblo su abogado y portavoz de la familia.

"El nunca admitió nuestra separación, y menos que la decisión de hacerlo fuera mía. En su esquema de pensamiento las decisiones las toman los hombres, así que empezó a llenarse de odio y a tener actitudes violentas (...) Nerea me contó como un día que estando solo con ellas rompió a golpes el carrito de Martina mientras ella protegía a su hermana en el pasillo de casa. Entonces, acudí al Centro de la Mujer de Castellón donde relaté lo sucedido. Me pusieron en contacto con una psicóloga. Sus amenazas eran reiteradas y siempre en el mismo sentido. "Cuidado con lo que haces, vais a terminar todos muertos y yo en la cárcel", decía (sic)", describe mientras expresa el miedo y el "gran estado de ansiedad que me impedía dormir cuando las niñas pernoctaban con él".

"El médico si me creyó desde un primer momento, y por iniciativa propia y sin informarme de ello puso los hechos en conocimiento del Juzgado, donde se abrieron unas diligencias". Además, Itziar escribe que su abogado le "recomendó" que grabara las conversaciones con él: "asi obtuvimos una grabación en la que se mostraba muy violento y decía entre otras cosas que me preparara porque me iba a quitar lo que yo más queria (sic)".

"El Fiscal, en la primera comparecencia ante el juzgado de guardia, no pidió que se adoptara medida alguna es más, se opuso a la solicitud de protección que efectuó mi abogado (...) La jueza del Juzgado de Violencia desestimó la orden de protección solicitada, cuestionándose, como fundamento de su resolución, el hecho de que fijé mi domicilio cerca del suyo, y tal circunstancia, según la jueza, no era compatible con que mi miedo fuera real", y siguió un nuevo recurso ante la misma jueza que esta vez fue el fiscal quien "no apoyó". De esta manera, la madre apunta a las instituciones.

Meses después sucedió el asesinato. "Esas amenazas se cumplieron de la manera más cruel y cobarde", relata Itziar. "Durante este mes he tenido tiempo de pensar, he hablado con mucha gente y cada uno tiene su propia opinión. Unos dicen que es el acto de un enfermo mental. Otros dicen que la enfermedad se llama machismo. No soy yo quien tenga que ponerle la etiqueta a mi dolor", añade.

"Es tarde, sobre todo, para Nerea y Martina"

"No encontré amparo. Ya es tarde para mí. Es tarde, sobre todo, para Nerea y Martina, irremediablemente", ha lamentado en el comunicado.

Las instituciones se han manifestado tras el suceso: "La Consejera de Justicia de la Generalitat Valenciana entonó el mea culpa" afirmando que el sistema había fallado, "los jueces decanos de toda España han dicho que ellos no son responsables del error judicial" y "la Fiscalía se limita a decir que hizo todo correctamente". "El sistema ha fallado, todos lo reconocen, pero ninguna administración asume las consecuencias de su responsabilidad", añade.

Itziar Prats, que estudió psicología en la Universidad Complutense de Madrid, censuró que su vida ha estado al de los demás, "pero cuando yo he pedido socorro no he recibido ayuda".

Cuatro ideas para "un cambio en el futuro"

Tras la "irreparable desgracia", Itziar pone su "grano de arena" para "contribuir a un cambio en el futuro" con cuatro ideas con las que reclama una mayor educación en igualdad, más medios para los juzgados, mayor coordinación entre los agentes implicados en esta lucha y que, en casos de crisis matrimoniales, se someta al maltratador a un seguimiento, tratamiento y reeducación.

La madre de Nerea y Martina se despide "agradeciendo la multitud de abrazos, besos y muestras de cariño que hemos recibido tanto yo como mi familia desde todos los puntos de España" y concluye: "Por último, quiero decir que no hay razón alguna ni excusa de ningún tipo, que jusitifique la violencia de ningún maltratador. Quien estos actos justifique, en público o privado, es cómplice del maltratador. La violencia de género ha de ser condenada por toda la sociedad sin paliativos, siempre. Dejad de buscar ninguna otra justificación, porque quien mata a sus hijas y luego se suicida, no es un pobre es un cobarde. Es esencial que así lo entendamos para erradicar el horror que estamos padeciendo, imprescindible para la dignidad y seguridad de toda la ciudadanía (sic)".