'MasterChef Celebrity': de la noche más dura de Ona Carbonell, a la expulsión de Carmen Lomana

Este domingo, 'MasterChef Celebrity', 'Salvados' y el debate de 'Gran Hermano' fueron los espacios televisivos más comentados en Twitter. La red social del pájaro azul sirvió de altavoz para todos aquellos usuarios que quisieron dar su sincera opinión sobre todo lo sucedido en cada uno de estos programas.

Especialmente, generó mucho ruido 'MasterChef' con todo lo ocurrido en la gala de anoche. En concreto hubo dos cosas que llamaron la atención de la audiencia. Por un lado, Ona Carbonell protagonizó uno de los momentos más emotivos de la temporada tras caer en la prueba de eliminación.

La concursante presentó al jurado un plató asiático que, según Jordi Cruz, tenía "muchas cosas ilógicas". Sin embargo, el chef quiso reconocerle el trabajo realizado, sobre todo teniendo en cuenta su situación personal: "Valoro mucho el trabajo que has hecho. Sé que no es tu mejor programa. No has estado en tu mejor momento y has luchado un montón hoy y mi respeto y mi cariño porque mereces un aplauso".

La nadadora se emocionó y, a continuación, 'MasterChef' emitió un vídeo donde ella misma explicaba lo que le sucedía: "Estoy pasando por un momento personal un poco difícil por un familiar mío que está muy mal de salud y a punto de fallecer. Con las emociones que se viven aquí, la intensidad, la presión, la responsabilidad que hay... hoy es un día duro".

También tuvo buenas palabras para ella Pepe Rodríguez: "Tienes que estar muy orgullosa de lo que haces, de cómo luchas, de cómo te dejas la piel, de cómo quieres batir los récord contra ti, no contra tus compañeros. Con esa pasión, con esas ganas, con ese talento, con ese esfuerzo...".

A lo que Samantha Vallejo-Nágera añadió: "Es impresionante la actitud que tienes, la rapidez con la que trabajas, cómo luchas. Eres una auténtica campeona hoy".

Carmen Lomana, novena expulsada

Ona Carbonell logró superar la prueba de eliminación, pero Carmen Lomana no corrió la misma suerte. Era la primera vez que se enfrentaba a esta prueba, y eso se notó en el cocinado.

Lomana no estuvo a la altura y optó por recurrir a su vena más cómica para salir del paso. Sin embargo, los jueces fueron implacables. "Si te doy un veredicto al nivel que suelo dar, me genera tal cabreo que lo llevo tan arriba que me reseteas. No hay trabajo, es una vergüenza, esto no lo hacen ni en el primer programa de Junior", soltó Jordi. "Has tenido la suerte de escudarte detrás de tus compañeros y librarte de la eliminación".