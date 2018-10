El PP abre la puerta de salida a Cospedal

La dirección nacional del PP pide “prudencia”. No quieren que nadie adelante acontecimientos. Esperan el contenido de los próximos audios. Dan por hecho que el escándalo irá “in crescendo” pero, por el momento, cruzan los dedos para que todo esto sea solo la pesadilla de una semana.



Aunque en las filas populares muchos se preguntan por qué Pablo Casado guarda silencio. El líder conservador, que siempre habla de todo sin parar, lleva día y medio sin querer valorar este asunto. Algo que llama la atención de diputados y cuadros medios. Hasta ahora nunca había eludido un debate o una polémica. Por eso, les recuerda tanto a Mariano Rajoy cuando estallaba cualquier escándalo de corrupción.

Aunque en Génova tratan de quitarle hierro. “Esto no va con Casado. Es de otra época”, explican. Pero, por el momento, no salen a defender a Cospedal. Hoy solo lo ha hecho Dolors Monserrat, su gran amiga. “Tiene todo nuestro apoyo. Este caso no se parece nada al de Dolores Delgado, quien miento en el Congreso”, ha comentado la portavoz del Grupo Popular.

En el PP, sin embargo, no son tan rotundos. Están pendientes de si al final, lo que sale son solo chascarrillos o algo delictivo. Entonces se verá si hay que aplicar el Código Ético. En la cúpula nacional no ven necesario adoptar medidas por el momento. Pero los populares están convencidos de que, antes de que eso ocurra, Cospedal dejaría su acta. Comentan que si se complica la situación, “lo más razonable” es que ella se vaya.