Luis Suárez: "Obviamente que el Barcelona necesita un '9', tengo 31 años"

Luis Suárez ha sido muy claro sobre la posibilidad de un sustituto para él en el Barcelona: "¿Que el Barcelona necesita un '9'? obviamente que el Barcelona necesita un 9, tengo 31 años y voy a cumplir 32".

El uruguayo participó en una entrevista con la radio uruguaya Sport 890 en la que habló sobre la 'Messidependencia', la goleada en el Clásico y el futuro en el Barcelona.

Respecto a las buenas críticas recibidas tras el 5-1 del Clásico, el uruguayo dijo que "como equipo nos tenemos que sentir orgullosos de que asumimos la responsabilidad a nivel grupal. No dependiendo solo de Leo", explicó.

También explicó que ser responsable de tres de los cinco goles al Madrid "es increíble contra cualquiera, imagínate contra el Real Madrid". "Cuando hice el tercero viví un momento loco, contento, feliz, viviendo un sueño. Pero es cierto que hoy en día no caes en la realidad de todo lo que estoy viviendo", dijo.

"Obviamente tienen que venir jugadores"

Suárez también se mostró comprensivo con la posibilidad de que el Barcelona esté buscando en el mercado algún sustituto para reemplazarle como '9'. "Obviamente que yo con la edad que tengo, la trayectoria, tengo que estar por encima de las críticas. ¿Que el Barcelona necesita un 9? Obviamente que el Barcelona necesita un 9, tengo 31 años y voy a cumplir 32", explicó.

"El Barcelona tiene que pensar como club, como futuro y obviamente tienen que venir jugadores. Estamos en el Barcelona, todos los días suenan muchos nombres. Van a seguir saliendo, nueves, laterales izquierdos, lo que sea. Yo soy muy autocrítico. A la hora de marcar a veces entra y a veces no, pero yo me quedo contento cuando ayudo al equipo. Cuando no estoy bien también soy autocrítico", concluyó.