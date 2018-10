Luis Suárez: "Supimos responder sin Messi y de paso le quitamos presión"

Luis Suárez fue el gran protagonista del Clásico al anotar tres goles en la victoria del Barcelona por 5-1 ante el Real Madrid en el Camp Nou. El charrúa, sin Messi, se echó el equipo a las espaldas y lideró la goleada azulgrana.

"Creo que hay que estar orgulloso de lo que somos como equipo a pesar de la ausencia del mejor jugador de la historia. Supimos responder sin Leo y le quitamos algo de presión", comentó tras el partido.

Aunque el resultado fue realmente contundente, Suárez no da por muerto al Real Madrid de cara a LaLiga. "No, no descartamos al Madrid para nada. Tiene grandísimos jugadores y aunque están en un momento complicado siempre van a estar ahí, lo hemos visto en temporadas anteriores".

El jugador uruguayo también dio su opinión respecto del partido a nivel futbolístico. "En el primer tiempo fuimos claros dominantes, en el segundo ellos cambiaron la táctica pero a nivel colectivo defensivamente hicimos un gran trabajo. Es virtud nuestra aprovechar los espacios que nos deja el rival".

Por último, no quiso 'mojarse' sobre si su actuación ha sido la mejor desde que llegó a Barcelona pero sí dejó claro que estaba realmente feliz. "Obviamente es una noche especial, a nivel personal estoy muy emocionado. He jugado grandes partidos pero hacerle tres goles al Madrid es muy satisfactorio".