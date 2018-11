Unidos Podemos recurre el rechazo del Congreso a tramitar su comisión de investigación sobre el rey emérito

Unidos Podemos no cesa en su empeño de que el Congreso pueda debatir al menos si se crea o no una comisión de investigación sobre las presuntas actividades irregulares del rey emérito, Juan Carlos de Borbón, mencionadas en una conversación grabada por el excomisario Villarejo a la amiga de monarca, Corinna zu Sayn-Wittgenstein, en la que ésta revelaba que el monarca tenía cuentas en Suiza y cobraba comisiones.

En un escrito de reconsideración, coordinado por IU, piden a la Mesa del Congreso que rectifique su decisión, avalada con los votos de PP, PSOE y Ciudadanos, de no admitir a trámite la petición de crear una comisión de investigación parlamentaria. La negativa previa de la Mesa impide la posibilidad de que el asunto ni siquiera pueda ser debatido en el pleno del Congreso para que los grupos voten la creación o no de la citada investigación parlamentaria.

La primera petición, impulsada por IU dentro del grupo de Unidos Podemos, y respaldada por ERC y el Grupo Mixto, se produjo el pasado mes de julio pero no fue hasta septiembre cuando la Mesa del Congreso rechazó su tramitación, bajo el argumento de la inviolabilidad del rey, recogida en la Constitución. Ante esa primera negativa, los solicitantes pidieron una reconsideración que fue igualmente rechazada por el órgano rector del Congreso. Los grupos proponentes optaron entonces por reformular la petición de investigación parlamentaria acotándola temporalmente a partir de junio de 2014, fecha de la abdicación de Juan Carlos de Borbón y momento a partir del cual tiene la condición de rey emérito.

Sin embargo, la Mesa del Congreso, con el aval de los servicios jurídicos de la Cámara, volvió a rechazar tramitar la petición en su reunión del pasado 23 de octubre. Ante esta última decisión, Unidos Podemos ha presentado un nuevo recurso, al que ha tenido acceso la SER, en el que denuncian que este rechazo no tiene encaje constitucional, porque el privilegio de la inviolabilidad sólo es aplicable a quien ostenta la posición de Rey de España y Jefe del Estado, en la actualidad, Felipe VI, pero no a su padre Juan Carlos de Borbón, a partir de su abdicación en junio de 2014. El texto señala que de este modo "se ahonda en el desprestigio de la institución, facilitando que se extienda la opinión de que el poder legislativo bloquea la investigación de hechos y extralimitadas conductas del anterior Jefe del Estado, incluso cuando ya no lo es", como consecuencia de una decisión voluntaria.

Además, en su recurso, argumentan que el artículo 76 de la Constitución garantiza la capacidad de los parlamentarios de impulsar en el Congreso o el Senado la creación de comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público, y, en consecuencia, creen menoscabado el derecho de los diputados a ejercer una función esencial de su condición de representantes de la soberanía popular. Por todo ello concluyen solicitando a la Mesa del Congreso que rectifique su decisión y admita a trámite la solicitud para que pueda ser debatida en el pleno de la Cámara.