Teodoro García Egea, sobre la dimisión de Cospedal: "Es una decisión tomada de mutuo acuerdo"

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha asegurado este lunes que María Dolores de Cospedal ha dejado su cargo en el Comité Ejecutivo Nacional del PP "de mutuo acuerdo" con el presidente del partido, Pablo Casado, y la dirección del partido conservador.

Preguntado por si le han pedido que deje el escaño en el Congreso de los Diputados, Egea ha contestado que esa decisión corresponde a Cospedal, ya que son "cuestiones de índole personal que no tienen que ver con el partido". García Egea ha explicado que Cospedal ha charlado esta mañana con Casado y de mutuo acuerdo han decidido que dejara su puesto en la dirección nacional 'popular'.

En cualquier caso, el secretario general del PP considera que las conversaciones difundidas entre Cospedal y Villarejo son "temas del pasado" en los que la actual dirección del partido "no tiene nada que ver" y se refieren a una estructura "pseudopolicial" creada durante el Gobierno del PSOE y que fue desmantelada con el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Durante su rueda de prensa, Egea ha dirigido sus críticas hacia la ministra de Justicia, Dolores Delgado, para que deje "con la misma rapidez" su puesto en el Consejo de Ministros por sus conversaciones también con el ex comisario policial José Manuel Villarejo.

El portavoz ha exigido tras esta noticia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias que "no se atrevan a hablar" de este asunto mientas Delgado no dimita. "Espero que no tengan la osadía y el atrevimiento de dar una sola indicación", ha añadido Egea.