Génova ve "inaceptables" las grabaciones de Cospedal, su marido y Villarejo

Una semana después de estallar el escándalo, la dirección nacional del PP reconoce que ve “inaceptables” los audios que están saliendo de María Dolores de Cospedal, su marido López del Hierro y el excomisario Villarejo. En la cúpula conservadora admiten, solo en privado, que no aprueban lo que ocurrió en aquel momento por muy compleja que fuera la situación. Y sostienen que nadie del nuevo equipo se verá ya afectado por estas grabaciones.

Génova ha logrado que Cospedal dejara el Comité Ejecutivo Nacional y quienes rodean a Pablo Casado lo celebran. Consideran que es todo un triunfo. La exsecretaria general no está fuera del todo pero les parece que es tan solo cuestión de tiempo.

Lo importante es que ahora se ven con las manos libres para volver a hacer oposición y centrarse en las elecciones andaluzas. Casado puede decir que ha actuado y presumir de que tiene un partido “más exigente y ejemplar” que el resto. Además, le sirve para exigir a Pedro Sánchez que cese a su titular de Justicia, Dolores Delgado y a aquellos ministros con supuestas irregularidades patrimoniales.

Casado va fijando su estilo. Así se desmarca “de las prácticas del pasado que avergüenzan” a los populares y mantiene que aplicara el Código Ético -como le han reclamado en sus filas- en cuanto lo vea necesario. Ayer, ante los suyos en el Senado dijo que irá “dando pasos” de forma “justa y proporcionada”.

Por el momento, mide todas sus palabras y se va desvinculando de los escándalos que afectan a su partido. Va preparando el cordón sanitarios para los procesos judiciales que le vienen. Todo ha pasado ya a la historia. De hecho, ayer, tras saber que en las conversaciones se involucraba a Mariano Rajoy, el líder de los populares, prefirió no entrar en el tema. “Yo no comento conversaciones privadas que no puedo certificar que son ciertas”, señaló.

No se implicó. Algo que molestó a los colaboradores del expresidente. Están seguros de que a José María Aznar sí lo habría defendido. Además, con toda esta situación, el equipo de Rajoy vio a su exjefe “enfadado”. Aseguran que él no sabía nada de todo este escándalo. Y, para probarlo, los suyos daban dos pinceladas: por un lado, destacando que desconocía que Rubalcaba tenía un hermano y, por otro, resaltando que jamás habría autorizado una investigación sobre su gran amigo y asesor, Javier Arenas.