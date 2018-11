La primera serie de Star Wars con actores reales ya tiene protagonista

El chileno Pedro Pascal, famoso por interpretar al príncipe Oberyn Martell en Juego de Tronos y al agente Javier Peña en Narcos, ha sido el actor escogido por Walt Disney Productions para protagonizar 'The Mandalorian', la primera serie de acción real de Star Wars. Una serie, que llegará a finales de 2019 al servicio de streaming Disney +, que se centrará en las aventuras de un solitario pistolero después de la caída del Imperio y antes del nacimiento de la Nueva Orden.

Después de meses de rumores, el portal especializado Variety ha confirmado que la negociación entre ambas partes se encuentra en un punto muy avanzado y que se cerrará en las próximas semanas. Por lo tanto, el chileno se pone al frente de un proyecto que nos adentra una vez más en el universo fantástico creado por George Lucas.

Pedro Pascal durante su última entrevista en Hoy por hoy. / Cadena SER

Más allá del clan Skywalker

A través de su cuenta de Instagram, el director revelaba hace varios meses los primeros detalles sobre este nuevo proyecto, que se centrará en la historia de un pistolero solitario que vive al límite de la galaxia: "Después de las historias de Jango y Boba Fett, otro guerrero aparece en el universo de Star Wars. The Mandalorian estará ubicado después de la caída del imperio (Retorno del Jedi) y antes del surgimiento de la Primera Orden".

Según reza la sinopsis, el protagonista de esta nueva historia será un misterioso mandaloriano que aspira a continuar el legado de Jango y Boba Fett: "En ella seguiremos las aventuras de un pistolero solitario en los límites de la galaxia y alejado de la autoridad de la nueva república". Por lo tanto, será la primera vez que un proyecto de Star Wars no esté centrado en el clan Skywalker ni en su entorno, sino en el universo extendido creado por George Lucas.

Diego Luna volverá a ser Cassian Andor

'The Mandalorian' no será la única serie de acción real que llegará próximamente al servicio de vídeo en streaming de Disney. Hace apenas unos días, Star Wars anunciaba a través de su página web el desarrollo de una serie protagonizada por Cassian Andor, el espía rebelde que ayudaba a Jyn Erso a robar los planes de la Estrella de la muerte en Rogue One.

Un thriller de espías, precuela de Rogue One, que narrará los inicios de la Rebelión: "La serie contará con diversos casos de espionaje y misiones audaces que tienen como objetivo devolver la esperanza a una galaxia en las garras de un despiadado Imperio". Por lo tanto, Star Wars sigue creciendo a través de estas dos series mediante las que espera recuperar el terreno perdido en el cine con 'Solo: una historia de Star Wars'.