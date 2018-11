Theresa May: "Votar en contra nos llevaría de vuelta a la casilla de salida"

Theresa May consiguió que su gabinete aprobara el acuerdo con la Unión Europea sobre el Brexit pero no fue fácil. El gobierno estuvo cinco horas reunido, dos más de las previstas, y terminaron aceptándolo pero eran evidentes las discrepancias de muchos de sus ministros. Este jueves, al primera ministra tenía que defenderlo ante la Cámara de los Comunes y, antes de acudir, ya había recibido las cartas de dimisión de dos de sus ministros y dos secretarios de Estado sobre la mesa.

Mientras la estabilidad de su gobierno se tambalea, May ha asegurado que la polémica cláusula de seguridad para evitar una frontera en la isla de Irlanda que tanta polémica ha generado "era inevitable" y que "hubiera formado parte de cualquier acuerdo". Aún así, dejado claro que su Gobierno también sigue preparándose para la eventualidad de que no haya acuerdo antes del 29 de marzo de 2019, cuando debe hacerse efectiva la salida de Reino Unido del bloque.

May ha sostenido que ha hecho "las decisiones correctas, no las más fáciles" y ha desgranado algunas de las claves del borrador: "Este acuerdo pone fin a la libertad de movimiento, recupera el control de nuestras fronteras, las leyes y el dinero, y ofrece una política exterior y de defensa independiente mientras que mantiene la cooperación en materia de seguridad para mantener a nuestros ciudadanos a salvo".

Defiende que este acuerdo con Bruselas es "más ambicioso" que los pactos que tienen otros países y considera que la elección está clara: "elegir salir sin acuerdo, arriesgarse a que no haya Brexit o podemos elegir unirnos y apoyar el mejor acuerdo que puede negociarse". Asegura que no seguir adelante con ello, provocaría "volver a la casilla de salida, más incertidumbre y más dimisiones".

Jeremy Corbin critica que no es tolerable poner al Parlamento ante la tesitura de elegir entre un mal acuerdo o ninguno porque ese no era lo que se había prometido al país. El laborista se pregunta "cómo pueden seguir adelante con el acuerdo cuando quien lo estaba negociando no lo respalda" y se ha detenido en detallar "las líneas rojas" que se traspasan con ese pacto con la UE que, además, pide conocer "íntegramente".