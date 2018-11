Un votante pro 'brexit' se derrumba en directo: "¿Qué le he hecho a mi país?"

El programa de la británica LBC de James O'Brien recibió una llamada de un oyente. Este oyente estaba arrepentido por su voto en el paso referéndum del 'brexit'. En 2016, Bill votó a favor de la salida de Reino Unido de la Unión Europea, algo de lo que hoy se arrepiente "Estaba equivocado, estaba equivocado, lo siento. ¿Qué le he hecho a mi país?", dice el entrevistado al periodista, que acto seguida se derrumba y comienza a llorar y a lamentarse por el sentido de su voto. Algo que enfadó al propio O'Brien.

"No puedes cargar solo con esa responsabilidad. Hubo 17 millones de votantes, no puedes cargar esa responsabilidad sobre tus hombros. No voy a dejar que te culpes. Ataca a los que dijeron que estarías mejor. Mire el esfuerzo que hicieron algunos millonarios como los dueños del Ritz o del Daily Telegraph. No te culpes, cúlpales a ellos", grita el periodista mientras intenta consolar al oyente.

"No voy a dejar que te culpes, Bill. No. Cúlpales a ellos, Bill, cúlpales a ellos. No te culpes. No lo sientas, enfádate con ellos. Y si aún no estás enfadado con ellos, yo estaré enfadado por tí", insiste el presentador de la LBC James O'Brien.

Esta llamada quizá sea el reflejo de lo que opinan muchos de los electores tras aquella campaña, que se basó, en gran parte, en promesas falsas. Al menos así se lo hizo saber un parlamentario a la premier británica: "El primer referéndum se hizo a partir de propaganda, un segundo se haría a partir de hechos", la recrimaba este diputado a May.

La cadena de televisión Sky publicaba este jueves una encuesta que decía que el 55% de los británicos apoyaría un nuevo referéndum y que el 54% está ahora mismo en contra de salir de la unión. En el referéndum de 2016, los que votaron a favor de abandonar la Unión fueron el 51.9% de los ciudadanos.