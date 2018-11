Estupor en el Poder Judicial: "Esto es asqueroso"

De entre todas las combinaciones posibles en la ya convulsa quiniela de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la renuncia de Marchena tras los mensajes de Ignacio Cosidó no entraba en ninguna apuesta. Miembros del actual órgano de gobierno de los jueces se muestran muy molestos con la gestión política del caso, alaban la decisión de Manuel Marchena de no aceptar el cargo y consideran que toca de muerte la credibilidad del próximo CGPJ.

En el Consejo dan por hecho que los partidos no llegarán a un nuevo acuerdo antes del próximo 4 de diciembre y que por tanto tendrán que prolongar su estancia en el órgano de gobierno de los jueces hasta que eso suceda, manteniendo todas sus funciones. Muchos de ellos ya habían vaciado completamente su despacho y habían enviado mensajes de despedida ante la perspectiva de abandonar la calle Marqués de la Ensenada de Madrid en menos de dos semanas.

Todas las fuentes consultadas por la Cadena SER coinciden en señalar a los mensajes enviados por el senador 'popular' Ignacio Cosidó como los desencadenantes de la decisión de Marchena. "Esto es asqueroso, es una vergüenza", apuntan algunas voces del órgano de gobierno de los jueces sobre este proceso de renovación.

En el CGPJ interpretan que no podrán moverse de su despacho pero que no pondrán en marcha grandes iniciativas que puedan comprometer a los próximos vocales, considerando que la imagen del Consejo ha quedado muy tocada, de cara a la ciudadanía y también de cara a los jueces españoles. Con las maletas hechas, muchos vocales celebran haber vivido una etapa poco convulsa del Poder Judicial y no vivir la etapa que resulte de esta tormenta política entre los partidos que se reparten los sillones.

La renuncia de Marchena

En el Consejo también avalan la decisión tomada por Manuel Marchena ante la posibilidad de ver comprometida su calidad como magistrado tras ser nombrado presidente a propuesta del PP en las condiciones actuales. "Ha dignificado la Justicia", explican algunas fuentes, aunque otros también consideren que "no le quedaba otra" y que tanto él como el resto de futuros vocales han quedado "quemados" después de todo este sainete sin solución a la vista.

Marchena en un desayuno informativo de EP / Eduardo Parra (Europa Press)

Marchena, entienden algunos, "ha quedado señaladísimo" en vísperas del pistoletazo de salida del juicio contra el procés independentista. En medio de la tormenta, los actuales miembros del Consejo se preguntan incluso si deberían ser los propios candidatos de la lista conjunta del PP y el PSOE los que renuncien: "Es una desestabilización calculada", entienden algunas voces del órgano de gobierno de los jueces.