Lorena Ruiz-Huerta: "Aquí nadie ha castigado a José Manuel López"

La dirección de Podemos en Madrid rompe su silencio tras la destitución de José Manuel López.

Escucha aquí la entrevista a la nueva portavoz, Lorena Ruiz-Huerta:

Hasta hoy, públicamente, en la dirección de Podemos en Madrid han guardado un escrupuloso silencio sobre la destitución de José Manuel López como portavoz, silencio que contrastaba con el ruido mediático que han generado los propios dirigentes de la formación morada, con una ruidosa batalla entre ‘pablistas’ y ‘errejonistas’. Lorena Ruiz-Huerta, una de las consejeras de la dirección de Podemos que ha votado para echar a López, ha roto ese silencio.

La nueva portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid ha pasado por los micrófonos de La Ventana de Madrid. La anticapitalista, Ruiz-Huerta defiende que la salida de José Manuel López “no se debe a ningún castigo”, también ha negado algún tipo de “purga”, simplemente enmarca la salida de López como el final de una etapa: “José Manuel López ha sido un excelente portavoz en una etapa determinada, pero ahora el objetivo es distinto”, Ruiz-Huerta justifica la salida de López alegando que ahora se inicia otra fase, “los nuevos objetivos se basan en otros principios, y en otras políticas”, esa nueva etapa requiere otro portavoz, según ha zanjado, y así lo ha decidido el Consejo Ciudadano "por mayoría".

¿Fue una destitución con ‘navidad y alevosía’, tal y como criticaron los afines a López? Lorena Ruiz-Huerta cree que "no", defiende que se hizo el día 23 de diciembre, a través de un consejo extraordinario dada “la urgencia”, porque según la nueva portavoz “no podemos perder un minuto más para arrebatar el gobierno a Cifuentes y quitarle la hegemonía al PP”. Lorena Ruiz-Huerta ha reconocido que ella misma quien propuso esperar a que a que terminase la sesión plenaria – que terminó el 21 de diciembre, hasta el próximo 12 de enero- “para que López terminase su sesión plenaria”.

Lorena Ruiz-Huerta renunciará a la presidencia del grupo

Hasta ahora, Lorena Ruiz-Huerta era la presidenta del grupo parlamentario de Podemos. Pero, según ha adelantado en la SER, renunciará a ese puesto porque no puede compatibilizar ese cargo con el de portavoz. Anunciará esa decisición en la reunión que su grupo mantendrá el próximo miércoles - a las 10'30h-. Ruiz-Huerta no ha avanzado quien será el nuevo presidente de grupo, “no está decidido”, pero no ha querido aclarar si le ofrecerán ese puesto a José Manuel López. No hay que olvidar que el mismo viernes, el Secretario General de Podemos en Madrid, Ramón Espinar, anunció en su canal de Telegram – no figuraba en la nota de prensa de su Consejo Ciudadano- que propondrán a López seguir formando parte de la dirección de su grupo en la Asamblea. Fuentes de Podemos aseguran a la SER que es poco probable que le ofrezcan ese simbólico puesto de presidente del grupo, tampoco se sabe si el propio López estará dispuesto a seguir formando parte de la dirección de su partido en el Parlamento madrileño.

Lorena Ruiz-Huerta es optimista ante el futuro que se le avecina, la tensión interna que se respira entre los diputados de Podemos es altísima, pero la nueva portavoz no cree que el relevo de José Manuel López vaya a partir al partido en dos, "creo que podremos cicatrizar las heridas".

