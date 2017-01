Nintendo despeja las incógnitas de la nueva Switch

Muchos han sido los madrugadores que esta noche han estado pendientes de la conferencia en la que Nintendo, tras meses de especulaciones, ha presentado oficialmente Nintendo Switch, una consola de sobremesa que también permite transformarse en consola portátil y que aspira a recuperar el terreno perdido por la compañía en el campo de los videojuegos tras los malos resultados de su último lanzamiento Wii U. Muchas eran las dudas que tenían los aficionados sobre Switch pero las principales han sido ya despejadas.

Fecha de lanzamiento

El viernes 3 de marzo es posible que vea largas colas en su tienda de videojuegos más cercana ya que es la fecha elegida para el lanzamiento global de la consola. Esto supone un adelanto de casi tres semanas sobre las fechas que estimaban los rumores.

Precio

El precio por que podremos llevarnos Nintendo Switch a casa es superior al esperado: 299'99 euros, frente a los 250 euros que señalaban las especulaciones.

Juegos:

Se ha confirmado que el esperado Legend of Zelda: Breath of the wild, verá la luz a la vez que Switch. El 3 de marzo podremos ver la nueva aventura de Link que promete marcar un antes y un después en la saga Zelda. Por supuesto, Mario, el fontanero que se ha convertido en sinónimo de Nintendo, también tendrá su propio videojuego Super Mario Odissey, cuya acción no se desarrolla en esta ocasión en un mundo fantástico sino en el mismo planeta tierra. Otros juegos que acompañaran el lanzamiento de Switch serán 1-2-Switch, pensado para aprovechar los particulares controles de la consola, ARMS, un juego que mezcla boxeo con otros arcades, Mario Kart 8 deluxe, en la que los personajes de Nintendo compiten en circuitos de carreras imposibles, o Splatoon 2, la continuación del exitoso juego de guerra de pintura,

Duración de la batería

Una de las grandes incógnitas es la duración de la batería de la consola en su modo portátil. Dado que la potencia de Switch y que la pantalla es mayor que el resto de consolas portátiles, muchos se preguntaban hasta qué punto la nueva máquina de Nintendo tendría autonomía para poder jugar fuera de casa. La compañía japonesa ha afirmado que la duración de la batería sin conectar a la red eléctrica es de entre 6 y 2 horas y media en función del tipo juego que manejemos. Por ejemplo, estiman que jugando a Legend of Zelda, Breath of the Wild la autonomía de la consola será de 3 horas aproximadamente.

Juego Online

Desde Nintentdo han confirmado que para jugar online con Switch habrá que pagar una suscripción mensual, algo que ya es habitual en otras plataformas como Playstation o X-Box, si bien ese servicio será gratuito hasta otoño de 2017 y además permitirá descargar juegos antiguos de sus consolas clásicas NES y Super Nintendo

