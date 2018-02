¿El café es saludable?

“Me voy a tomar un café” ¿Quién no ha oído esa frase más de una vez al día? Es un habitual de las mañanas de muchos, en las tardes… Según la lista Caffeine consumption by country, el consumo de café en España es de unos 3 kg al año por persona. En la cabeza de la lista está Finlandia con 9,6 kg al año por habitante. Somos consumidores de café, pero, ¿cómo nos afecta a nuestra salud? ¿Es cierto que puede prevenir algunas enfermedades? Sometemos a examen una bebida habitual en la rutina de muchos con José Miguel Mulet, bioquímico, y autor de libros como Transgénicos sin miedo.

Componentes del café: cafeína y ácido clorogénico. ¿Este último previene el cáncer?

Es una pregunta compleja. Partamos de la base de que hay muchos tipos de cáncer y que influyen muchos factores. Durante mucho tiempo se sospechaba que el café podría ser cancerígeno porque muchos de sus componentes individualmente son cancerígenos, pero ahora sabemos que a las dosis en las que aparece no presentan ningún peligro. Ahora la tendencia es a pensar lo contrario, que previene el cáncer. Existe una evidencia de que podría tener un efecto protector en el cáncer de hígado y colorrectal, pero como todo, que nadie se piense que bebiendo café puede fumar, tomar el sol sin protección o abandonar hábitos saludables.

La cafeína (en sus justas dosis), ¿qué propiedades tiene?

La cafeína es una molécula muy tóxica. Sin embargo, en la dosis en la que se encuentra en el café es un estimulante del sistema nervioso central, ya que inhibe una proteína que recicla un mensajero químico, por lo que este aumenta la concentración.

¿Por qué a unas personas les afecta más que a otras?

Inhibe ciertas enzimas específicas. Las enzimas se codifican en el ADN, por lo que puede haber diferencias genéticas entre diferentes personas que expliquen que alguien tenga más copias de esa enzima y que cueste más inhibirla, o que haya gente que pueda degradar más rápido la cafeína que otros, de la misma manera que con la misma cantidad de alcohol hay gente que se emborracha y gente que no.

En los 60 se relacionó con enfermedades cardiovasculares. Ahora parece que los estudios dicen lo contrario.

Sí, pero son estudios observacionales. Quizá haya otras variables que no se hayan tenido en cuenta. Parece que la gente que consume entre una y cinco tazas de café al día tiene un 15% menos de riesgo de infarto. Y que la gente que toma más de cinco tazas al día no se ha visto que aumente el riesgo de infarto, pero estos estudios siempre hay que cogerlos con pinzas. Quizá una persona que se toma cinco tazas de café al día sea una persona que pueda sentarse a tomarse una café tranquilamente y sufra menos estrés.

Hay estudios que dicen que el consumo de café reduce el riesgo de muerte prematura.

Si vas a conducir o realizar alguna actividad de riesgo, teniendo en cuenta que activa el sistema nervioso central y evita el sueño, puede ayudar a prevenir accidentes. El efecto sobre el cáncer o los accidentes cardiovasculares pueden ser un aditivo a este efecto.

Con la evidencia actual, ¿es considerado sano? ¿En qué dosis?

No debemos hablar de alimentos sanos o no, sino de hábitos saludables o no saludables. No sirve de nada tomar café y fumar (algo que mucha gente hace). Pero en general es una bebida saludable, a pesar de que hace unos años se pensaba lo contrario

Se han puesto de moda “los enemas del café”...

Pues no sirven para nada, y pueden ser peligrosos. El problema es que los aplican gente que no está preparada, y se pueden producir infecciones, lesiones, quemaduras y deshidrataciones. Mirando estudios solo he visto un uso clínico, que es preparar el intestino para una endoscopia con videocapsula, pero era café mezclado con polietilenglicol, nada que ver con lo que ofrecen.

Sara Tabares es entrenador personal en Valencia y Directora de PERFORMA entrenadores personales