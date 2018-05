Otegi: "Seguimos siendo un pueblo que todavía no conoce ni la paz ni la libertad y no cejaremos en buscarlas"

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha dado la "bienvenida" a la decisión que ETA ha hecho pública y que, a su juicio, "refleja su responsabilidad al dar concluida de manera ordenada su actividad". No obstante, ha considerado que "seguimos siendo un pueblo que todavía no conoce ni la paz ni la libertad" y ha resaltado que "no cejaremos en buscarlas hasta alcanzarlas con nuestro trabajo y nuestra actividad diaria".

Otegi ha realizado estas afirmaciones en una rueda de prensa en San Sebastián para realizar una valoración de urgencia del último comunicado de ETA en el que anuncia su disolución, donde ha señalado que "hoy finaliza un largo ciclo político histórico en Euskal Herria".

En esa línea, ha afirmado que ha sido un ciclo "especialmente duro tanto para nuestro pueblo como para cada uno de nosotros", al tiempo que ha subrayado que los vascos han sido "testigos del sufrimiento que se ha generado en nuestro pueblo como consecuencia de la existencia de un conflicto político".

"Hoy deseo reconocer a todas aquellas personas que han padecido este sufrimiento y a las que siguen padeciendo, sin excluir a nadie", ha expresado Otegi, quien ha transmitido también su "más sincero agradecimiento" a todas las personas, organizaciones e instituciones que "han hecho con su trabajo que un día como el de hoy se haya hecho realidad".

Asimismo, el líder de la coalición soberanista ha asegurado que "no ha sido un camino fácil", ya que "ha estado lleno de graves dificultades". "No siempre hemos acertado, pero al final hemos consolidado el camino que deseaba y anhelaba la inmensa mayoría de la sociedad vasca", ha aseverado.