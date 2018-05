Las cábalas del Toledo para la última jornada

Los triunfos contra el Coruxo y contra la Ponferradina han revitalizado las posibilidades de permanencia del Toledo que hace pocos días le vio las dos orejas a la Tercera División, cuando estaba a 6 puntos con solo 9 en juego justo después de perder contra el Castilla.

La clasificación ha cambiado, los resultados en otros campos han acompañado y ahora el Toledo tiene opciones incluso de salvación directa en la última jornada.

Salvación directa

El Toledo se salvará si gana al Deportivo Fabril y el Pontevedra no gana (empata o pierde) en el Cerro del Espino al Atlético B. El Fabril sí se juega cosas en la última jornada: se juega ser campeón de grupo dependiendo de lo que pase en el partido Racing de Ferrol-Rayo Majadahonda. El Dépor B jugará promoción. Normalmente es lo que hacen los clubes con sus filiales: dar a sus jóvenes la posibilidad de completar temporada, completar su formación y pasar por esa experiencia. Es más el club coruñés acostumbra a abrir Riazor para las promociones de su Fabril.

¿Qué pasa si el Toledo empata con el Fabril?

Se pierde la posibilidad de la salvación directa, pero al Toledo le quedaría la posibilidad de salvarse vía play-out siempre y cuando concurran 3 cosas: Que no gane el Coruxo en San Sebastián de los Reyes (el Sanse se juega la Copa del Rey), que no gane el Rácing de Ferrol al Rayo Majadahonda (que se juega el título) y que no gane tampoco la Segoviana en Madrid al Adarve (que no se juega nada). Caso de ganar alguno de los 3 rivales directos el Toledo descendería a Tercera.

¿Qué pasa si el Toledo pierde con el Fabril?

Ocurre lo mismo que en el párrafo anterior pero añadiendo además que un punto (un empate) del Coruxo en Matapiñonera también condena al Toledo al descenso.

Falcón se plantaría

El entrenador del Toledo fue de los pocos que confiaban en un milagro matemático teniendo en cuenta los últimos duelos directos del calendario, estando a 6 de la salvación, decía que firmaba el play-out y ahora se mantiene: "Lo sigo firmando porque es dificilísimo lo que acabamos de hacer, pero hay que seguir". Escucha sus declaraciones en Ponferrada a partir del minuto 15 de SER Deportivos Toledo.