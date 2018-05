¿Cómo se retira un enjambre de abejas?

En primavera es habitual encontrar enjambres de abejas en lugares inesperados. En el espacio La Filosofía de las Abejas de SER Guadalajara hemos preguntado a Agustín Arias, un experto apicultor de Azuqueca, ¿qué debemos hacer si nos encontramos una situación de este tipo?

"Lo fundamental es respetarlas, no asustarlas, porque es cuando podemos tener problemas", explica. "Lo mejor es llamar a un apicultor que conozcamos y que pueda acudir a retirarlo. Si no conocemos a ninguno, podemos llamar a los bomberos, que también suelen acudir".

García explica que, normalmente, los enjambres no suelen ser peligrosos. "Las abejas cuando salen suelen llevar los buches llenos de miel y no pican porque prácticamente es imposible. El problema es si pasa cierto tiempo y consumen esa miel, entonces sí pueden ser agresivas. Por eso tiene que ser un experto el que lo valore y no alguien que no sepa interpretarlo".

Este apicultor azudense ha hecho virales varios vídeos en los que retira enjambres sin careta. "Normalmente, es sencillo. El problema es cuando llevan ya mucho tiempo, ahí sí que hay que tomar más precauciones", asegura.

Sobre los lugares más habituales dónde se encuentran esos enjambres, destaca que son muy caprichosos. "Se suelen establecer en bancos, en árboles y muchas veces también en los cajones de las persianas, sobre todo si son de madera".

SER GUADALAJARA