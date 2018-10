La misma asociación de Montessori School del Bakh abre un nuevo centro irregular en Salburua

Los mismos promotores del polémico centro Montessori School del Bakh están detrás de la apertura de una nueva instalación en Salburua que ha abierto este curso de forma irregular. Así lo han confirmado a la CADENA SER fuentes oficiales del Ayuntamiento de Vitoria. Este nuevo centro está ubicado en una lonja de la calle Antonio Amat, en Larrein, y carece de las licencias oportunas para ejercer su actividad.

Según ha publicado este jueves Noticias de Álava, el pasado 26 de septiembre, técnicos municipales realizaron una inspección para comprobar el tipo de actividad que se llevaba a cabo en el local. Un local que no se identificaba como centro escolar pero al que acudían niños desde principios de septiembre. La persona que estaba al frente del centro ese día se negó a que la inspectora del Ayuntamiento accediera al interior del local, aunque desde la puerta la inspectora pudo comprobar que allí había unos 10 niños de distintas edades en una "actividad que se asemeja a una actividad docente".

El Ayuntamiento ha comprobado que el local no tiene licencia de actividad: echó a andar de forma irregular a principios de septiembre. En ese sentido, fuentes municipales confirman que se le va a incoar un expediente sancionador y que se va a instar a regularizar su actividad.

"Al haber personas menores de edad, también se va a dar aviso al Departamento de Educación del Gobierno Vasco, con el objetivo de que tomen las medidas pertinentes y realicen una inspección de oficio a los locales", ha explicado el Ayuntamiento. Ese aviso ya se ha producido y fuentes del departamento de Educación han señalado a la CADENA SER que sólo pueden intervenir si se certifica que allí hay niños mayores de 6 años, en edad de educación obligatoria, y han reclamado al Ayuntamiento que identifique a los niños que acuden a esos locales.

Tras la inspección del Ayuntamiento, los responsables de la instalación han entregado una comunicación previa para prestar la actividad. Se definen como centro de ocio infantil. Según el Ayuntamiento, la solicitud se ha realizado a nombre de la Asociación Pedagógica Montessori, la misma asociación que gestiona Montessori School del BAKH, un centro envuelto en numerosas irregularidades sobre las que ha informado la CADENA SER en los últimos meses. Este medio se ha puesto en contacto con la asociación pero todavía no ha obtenido respuesta.

El segundo centro irregular

Montessori School también comenzó su actividad en el Bakh sin las licencias oportunas. Se presentaba como un centro escolar al que acudían medio centenar de niños pero la licencia que tenía era de ocio infantil y no contaba con ningún permiso del departamento de Educación del Gobierno vasco. Educación lo consideró un centro no autorizado y trasladó el asunto a la Fiscalía por la presencia de menores de más de 6 años que están en educación obligatoria y que no estaban escolarizados.

Después de varios meses de polémica, Montessori School no consiguió la licencia ni los permisos para ser un centro educativo y retiró la palabra "school" del cartel que preside sus instalaciones del Bakh. Anunció que se circunscribía a ser un centro de ocio. Durante, al menos, dos cursos se impartieron clases irregulares de Primaria.

Paralelamente, la directora del centro, Carme Parra, está siendo investigada por trabajar en las instalaciones mientras ha estado de baja durante años de su plaza de funcionaria como maestra en un colegio de Miranda de Ebro.