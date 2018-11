El nuevo Consejo: "Las cuentas están a cero. Si hay alguna irregularidad, lo denunciaremos"

La Plataforma de Apoyo al Real Murcia (PARMU) ya controla el club grana. Tras una salida de la familia Gálvez por la vía de la cooptación, José María Almela es el nuevo presidente del club, Higinio Pérez el secretario y les acompañan Stefan Settels, Enrique López y Gabriel Torregrosa, los tres con experiencia pasada en el Consejo. Estos fueron los principales temas abordados en su comparecencia:

OBJETIVO

"Queremos dar legalidad a la ampliación de capital para que todos puedan ayudar a solucionar la situación del Real Murcia. Quisiéramos pagar esta misma semana. La Plataforma se constituyó para eso, para ir haciendo frente a las primeras nóminas. Cosas del destino, ahora igual podemos hacerlo desde dentro del club. Pero deben darnos tiempo. No dudaremos en usar todas nuestras herramientos para la entrada de capital".

ESTADO DE LAS CUENTAS

"Nos han dado documentación, pero debemos revisarlo todo. Gálvez asegura que todo es legal, pero aún es pronto para verificar. En esas cifras figura que el club le debe dinero a Gálvez. En las cuentas del Real Murcia no hay nada de dinero, y en la ampliación de capital 3.000 euros. Las cuentas a 30 de junio, las de la temporada pasada, no están formuladas. Sólo se hizo de marzo a octubre".

FÚTBOL PURO CONSULTING

"Vamos a revisar, en primer lugar, que los abonos no hayan sido ingresados en el Real Murcia. Más de una semana fuera del club, sin detectar, es algo anómalo. Desde Fútbol Puro Consulting, o eso aseguran, se fueron pagando cosas del Real Murcia. Ese dinero no pasó por cuentas del club. Debemos investigar ese contrato. Cualquiera tiene una obligación de denunciar cualquier posible delito. No vamos a tapar ni a endulzar".

PRÓXIMA JUNTA DE ACCIONISTAS

"Podría irse a 40-50 días, en Navidad aproximadamente. No vendrá ningún Mesías. O lo arreglamos entre todos los murcianos, mojándonos, o no hay solución. Si Mauricio es el máximo accionista, será inscrito en el Libro de Socios. Lo único que sabemos es lo que dijo Gálvez, que la cuenta de la ampliación de capital está a nombre del Real Murcia. En la siguiente Junta se ratificará o cambiará el Consejo. Entramos por cooptación para no dejar descabezada la entidad".

MAURICIO GARCÍA DE LA VEGA

"El Real Murcia no es parte implicada en el pleito, y no tiene documentación. Debemos reclamarlas a las partes implicadas (Moro y Mauricio). Cuando recibamos la resolución del TAS lo valoraremos. No nos consta que haya impugnación de la ampliación de capital por su parte".